Скандал на Кубке Америки: звездные футболисты устроили секс-вечеринку с проститутками

Тренер команды может быть отправлен в отставку.

Громкий скандал разгорелся на Кубке Америки, который в эти дни проходит в Бразилии.

Семь футболистов сборной Чили Артуро Видаль, Гари Медель, Пабло Арангис, Эдуардо Варгас, Жан Менесес, Пабло Гальдамес и Гильермо Марипан устроили секс-вечеринку, пригласив в Gran Hotel Odara проституток.

На фоне этого скандала главный тренер команды Мартин Ласарте может уйти в отставку. Чилийцы не тренировались в минувшие субботу и воскресенье, сообщает Depo.

Подопечные Ласарте успели провести на турнире два матча: сыграли вничью с Аргентиной (1:1) и выиграли у Боливии (1:0).

Кубок Америки должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако сроки его проведения были смещены на 12 месяцев из-за пандемии коронавируса.

Новыми датами проведения турнира стали 13 июня - 10 июля 2021 года.

Изначально Кубок Америки должны были принять Аргентина и Колумбия, однако ситуация с коронавирусом и протесты заставили организаторов перенести его в Бразилию.

В группе А выступают Бразилия, Колумбия, Перу, Эквадор и Венесуэла. В группе В - Аргентина, Боливия, Чили, Уругвай и Парагвай. В плей-офф выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, на Кубке Америки выявлено более 40 случаев заражения коронавирусом.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку