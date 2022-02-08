Скандал на Олимпиаде-2022: финал соревнований по прыжкам с трамплина закончился массовой дисквалификацией

Скандал на Олимпиаде-2022: финал соревнований по прыжкам с трамплина закончился массовой дисквалификацией

Все из-за особенностей костюмов, в которых выступали спортсмены.

Скандально завершился первый в истории смешанный турнир по прыжкам с трамплина на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

В ходе финала судьи неожиданно аннулировали результаты фавориток соревнований. Дисквалификацию получили медалистки предыдущих Олимпиад Катарина Альтхаус (Германия) и Даниэла Ирашко-Штольц (Австрия), а также призерки чемпионатов мира Силье Опсет и Анне Один Стрем (Норвегия) и Сара Таканаши (Япония).

Дело в том, что регламент прыжков с трамплина на Олимпийских играх в Пекине предусматривает выполнение попыток в костюмах, имеющих ограничение по размеру. Это связано с тем, что больший размер костюма лыжников может создавать преимущество в аэродинамике.

Специальный контроллер отслеживает, насколько костюм прилегает к телу, и если нормы превышены, то прыжок не засчитывают. Комбинезон должен быть на расстоянии не менее 1 см и не более 3 см от тела.

Дисквалифицированные спортсмены массово начали выражать недовольство решением судей, обвинив их в нарушении процедуры измерения костюмов.

"Не знаю, что и сказать. Они измеряли костюмы совсем по-другому, используя новую процедуру. Нам сказали стоять иначе, чем мы это делали раньше", - сказала норвежка Опсет после своей дисквалификации.

Дошло даже до того, что японка Сара Таканаши после незасчитанной второй попытки разрыдалась и досрочно покинула арену.

Это начало для этого Olympic and so sad to see it ended this way…



#SkiJumping #beijing2022 #Sara Takanashi pic.twitter.com/I7FjK0KNtH — taddance (@xtpuBerX66gjeHZ) February 7, 2022

После аннулирования результатов конкурентов олимпийское "золото" выиграла сборная Словении, "серебро" досталось ОКР, а "бронза" - Канаде.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4-го по 20 февраля 2022 года.

Во время зимней Олимпиады в Пекине проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей

В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.

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