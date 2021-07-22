Скандал на Олимпиаде: Крым отделили от Украины на сайте Игр в Токио

Скандал на Олимпиаде: Крым отделили от Украины на сайте Игр в Токио

Организаторы соревнований неправильно изобразили границы нашего государства.

Официальный сайт Олимпийских игр-2020 в Токио допустил грубую ошибку, изобразив территориальные границы Украины.

Во всплывающем окне Olympics Cheer Zone на официальном сайте соревнований между материковой частью Украины и Крымом обозначена граница. Особенно это становится заметно, если увеличить масштаб карты.

Скриншот с официального сайта ОИ-2020

В Украине пока никак не отреагировали на фейл официального сайта Олимпиады.

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Олимпийские игры-2020 стартуют в Японии 23 июля и продлятся до 8 августа.

и продлятся до 8 августа. На время игр в Токио ввели чрезвычайное положение - большинство соревнований пройдут без зрителей.

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