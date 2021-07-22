Скандал на Олимпиаде: Крым отделили от Украины на сайте Игр в Токио

Организаторы соревнований неправильно изобразили границы нашего государства.
Официальный сайт Олимпийских игр-2020 в Токио допустил грубую ошибку, изобразив территориальные границы Украины.
Во всплывающем окне Olympics Cheer Zone на официальном сайте соревнований между материковой частью Украины и Крымом обозначена граница. Особенно это становится заметно, если увеличить масштаб карты.
В Украине пока никак не отреагировали на фейл официального сайта Олимпиады.
Смотрите также: Календарь Олимпиады-2020: когда соревнуются украинцы
- Олимпийские игры-2020 стартуют в Японии 23 июля и продлятся до 8 августа.
- На время игр в Токио ввели чрезвычайное положение - большинство соревнований пройдут без зрителей.
Смотрите также: Олимпийские игры-2020: полное расписание всех соревнований в инфографике