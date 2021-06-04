Скандал на Roland Garros: полиция арестовала российскую теннисистку посреди турнира

Спортсменку подозревают в умышленном поражении.

Российская теннисистка Яна Сизикова была арестована французской полицией прямо посреди престижного турнира Roland Garros.

Задержание 26-летней спортсменки состоялось в четверг вечером после того, как она прошла массажные процедуры по окончании парного матча, в котором та со своей соотечественницей Екатериной Александровой проиграла в двух сетах австралийкам Сторм Сандерс и Айле Томлянович.

Сизикову подозревают в намеренном проигрыше парного матча турнира еще прошлого года. Тогда Яна вместе с Мэдисон Бренгл (США) проиграли румынкам Патриции Марии Циг и Кристине-Андрее Миту, сообщает Le Parisien.

Под подозрение полиции попал пятый гейм второго сета. Отмечается, что в букмекерских конторах были зафиксированы несколько ставок на десятки тысяч евро на выигрыш гейма румынскими теннисистками, а россиянка совершила на своей подаче тогда две двойные ошибки.

В номере у теннисистки был проведен обыск. Расследование продолжается.

Сизикова занимает 765-е место в мировом рейтинге. Ее лучшая позиция в нем - 336-я строчка.

Единственный титул в карьере россиянка выиграла в парном разряде в 2019 году на турнире в Лозанне (Швейцария).

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