Скандал на Сумщине: матч Второй лиги закончился массовой дракой с участием игроков и фанатов (видео)

Из-за беспорядков на поле поединок пришлось завершить досрочно.
Матч 15-го тура Второй лиги Украины по футболу между "Сумами" и "Перемогой" не доиграли из-за драки, которую устроили болельщики, игроки и представители обоих клубов.
Встреча проходила на стадионе "Альянс-Арена" в селе Байрайк Сумской области. С 73-й минуты хозяева играли в меньшинстве после удаления Виталия Сильченко. Счет был 1:1, но на последних минутах гости забили победный гол. После этого на поле вспыхнула массовая потасовка.
Болельщики обоих клубов выбежали на поле и начали драку. В ситуацию вмешались футболисты и представители клубов, которые пытались успокоить агрессивных фанатов. Во время беспорядков на поле один из болельщиков применил газовый или перцовый баллончик в лицо футболисту "Сум". Только с появлением сотрудников правоохранительных органов страсти улеглись и фанаты покинули пределы поля.
Главный арбитр матча София Причина остановила встречу на 90-й минуте и приняла решение забрать игроков обеих команд в подтрибунное помещение. Поединок так и не возобновился. В протоколе указано, что "Перемога" выиграла матч со счетом 2:1.
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