Скандал на US Open: 16-летнюю теннисистку после победы похлопали по ягодицам ее отец и тренер (видео)

16-летняя чешка сенсационно преодолела квалификацию и впервые в карьере пробилась в основную сетку турнира серии Большого шлема. Однако основное внимание журналистов и общественности привлек необычный момент после финала квалификации US Open с участием Бейлек.

Во время празднования победы Сара подошли к своему отцу и тренеру, которые наблюдали за игрой на трибунах. На радостях оба похлопали теннисистку по ягодицам, а отец еще и поцеловал дочь в губы.

La célébration de Sara Bejlek (16 ans) después de qualif pour le tableau principal enflamme les réseaux sociaux à travers le monde. Ил 'agit de son père et de son coach. pic.twitter.com/zfhFgRGbql — Tennis Break News (@tennisbreaknews) August 27, 2022

Это вызвало бурное возмущение в социальных сетях, где многие назвали такое поведение мужчин недопустимым.

Сама теннисистка поспешила успокоить всех, ведь не видит в поведении двух близких для себя людей ничего криминального. В то же время она отметила, что подобное больше не повторится.

"Это была спонтанная реакция нашей команды. Отец есть отец, тренера я знаю с восьми лет. Он тренирует меня, делает массаж. Понимаю, что кому-то это могло показаться недопустимым. Мы уже все обсудили, и больше такое не повторится. Если бы что-то подобное случилось в Чехии, никто бы даже не обратил внимания. Но, поскольку мы в США, все комментируют случившееся", - цитирует Бейлек издание Daily Mail.

Добавим, что еще одного случая поздравить Сару на US Open уже не было. В первом круге чешка потерпела поражение и прекратила борьбу на турнире.

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