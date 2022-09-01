Скандал на US Open: 16-летнюю теннисистку после победы похлопали по ягодицам ее отец и тренер (видео)

Резонансный инцидент произошел во время US Open-2022 вокруг юной чешской теннисистки Сары Бейлек.
16-летняя чешка сенсационно преодолела квалификацию и впервые в карьере пробилась в основную сетку турнира серии Большого шлема. Однако основное внимание журналистов и общественности привлек необычный момент после финала квалификации US Open с участием Бейлек.
Во время празднования победы Сара подошли к своему отцу и тренеру, которые наблюдали за игрой на трибунах. На радостях оба похлопали теннисистку по ягодицам, а отец еще и поцеловал дочь в губы.
La célébration de Sara Bejlek (16 ans) después de qualif pour le tableau principal enflamme les réseaux sociaux à travers le monde. Ил 'agit de son père et de son coach. pic.twitter.com/zfhFgRGbql— Tennis Break News (@tennisbreaknews) August 27, 2022
Это вызвало бурное возмущение в социальных сетях, где многие назвали такое поведение мужчин недопустимым.
Сама теннисистка поспешила успокоить всех, ведь не видит в поведении двух близких для себя людей ничего криминального. В то же время она отметила, что подобное больше не повторится.
"Это была спонтанная реакция нашей команды. Отец есть отец, тренера я знаю с восьми лет. Он тренирует меня, делает массаж. Понимаю, что кому-то это могло показаться недопустимым. Мы уже все обсудили, и больше такое не повторится. Если бы что-то подобное случилось в Чехии, никто бы даже не обратил внимания. Но, поскольку мы в США, все комментируют случившееся", - цитирует Бейлек издание Daily Mail.
Добавим, что еще одного случая поздравить Сару на US Open уже не было. В первом круге чешка потерпела поражение и прекратила борьбу на турнире.
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