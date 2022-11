Скандал перед ЧМ-2022: в Катаре охранники угрожали разбить камеру датскому журналисту (видео)

Мы теперь готовы к апологиям из Катарской Международной медицинской службы и из Катар Supreme Commitee.

Это what happened when we были broadcasting live for @tv2nyhederne от roundabout today in Doha. Как это будет загружено к другим медиа как хорошо? #FIFAWorldCupQatar2022 pic.twitter.com/NSJj50kLql