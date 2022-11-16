Скандал перед ЧМ-2022: в Катаре охранники угрожали разбить камеру датскому журналисту (видео)

Расмус Тантольдт был вынужден прервать прямой эфир, из-за чего перед ним уже извинились организаторы турнира.

В преддверии старта чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре произошел скандальный инцидент с участием журналиста из Дании.

Корреспондент Расмус Тантольдт вел репортаж из столицы страны – Дохи, находясь рядом с одним из объектов предстоящего турнира. Однако прямой эфир пришлось прервать из-за действий местных охранников, которые пытались сорвать трансляцию и угрожали разбить камеру.

Не помогла Расмусу даже его аккредитация и объяснение, что он журналист. Охрана все равно пыталась избавиться от съемочной группы.

"Вы пригласили сюда весь мир, почему мы не можем снимать? Это ведь общественное место, у нас есть аккредитация прессы и разрешение на съемку", – спросил Тантольдт.

Охранники резко ответили журналисту: "Если вы не перестанете снимать, мы разобьем камеру".

Видео инцидента датский репортер выложил у себя в Twitter. В своем посте он сообщил, что уже получил извинения от Высшего комитета Катара. Но журналист все равно спрашивает, есть ли гарантии, что подобное не повторится с другими представителями мировых СМИ.

Мы теперь готовы к апологиям из Катарской Международной медицинской службы и из Катар Supreme Commitee.

Это what happened when we были broadcasting live for @tv2nyhederne от roundabout today in Doha. Как это будет загружено к другим медиа как хорошо? #FIFAWorldCupQatar2022 pic.twitter.com/NSJj50kLql — Rasmus Tantholdt TV2 (@RasmusTantholdt) November 15, 2022

"Не думаю, что все распоряжения сверху в Катаре своевременно дошли до охранников. Поэтому можно утверждать, что люди неправильно поняли ситуацию. Но в то же время это показывает общее положение дел в Катаре. Вы можете подвергнуться нападению и угрозам, когда вы выступаете в качестве свободного СМИ. Это говорит о том, в какой мы стране.

Это не свободная и демократическая страна. Мой опыт после посещения 110 стран мира говорит: чем больше вам нужно скрывать, тем труднее репортаж оттуда", – заявил Тантольдт в интервью норвежскому каналу NRK.

Ранее сообщалось, что президент ФИФА Джанни Инфантино цинично призвал прекратить войну в Украине на время ЧМ-2022, никак не осудив российскую агрессию.

ЧМ-2022 состоится с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. В матче-открытии мирового первенства сборная страны-хозяйки турнира встретится с Эквадором. Поединок состоится в воскресенье, 20 ноября. Начало игры – в 18:00 по Киеву.

Впервые в истории Мундиаль состоится на Ближнем Востоке. Также этот ЧМ станет первым, который будет проводиться не летом, а осенью и зимой. Это связано с погодными условиями в стране-хозяйке, где температура воздуха в июне – июле достигает отметки более 40 градусов Цельсия.

Напомним, сборная Украины не сыграет на ЧМ-2022. "Сине-желтые" в финале плей-офф европейской квалификации уступили Уэльсу.

Читайте также:

Чемпионат мира-2022: календарь и результаты всех матчей

Букмекеры определили фаворитов чемпионата мира-2022: кому предсказывают победу на Мундиале

Бедуинский шатер, лодки дау и арена из контейнеров: что известно о стадионах ЧМ-2022 по футболу