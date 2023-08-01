Скандал перед матчем Лиги чемпионов: игроки "Днепра-1" массово отравились в Греции

"Днепр-1" подвергся массовому отравлению среди игроков и персонала клуба накануне ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против греческого "Панатинаикоса".

Как сообщил журналист Владимир Зверов, вечером накануне встречи стало плохо 15 представителям украинского клуба, среди них – 8 футболистов. Теперь их участие в поединке под вопросом.

"По моей информации, вчера вечером стало плохо 15-ти (!) представителям украинского клуба. Все они испытывали симптомы отравления. Среди них – 8 футболистов! Понятно, что их участие в вечерней игре под большим вопросом. Симптомы отравления испытывали даже те представители делегации клуба, которые не ужинали вместе с командой в афинском отеле, а только пили воду и ели бананы, которые сторона-организатор оставила для гостей в раздевалке.

Сейчас в клубе проводят расследование, как это могло произойти. Параллельно администраторы команды сами закупают продукты в местном супермаркете", м написал Зверов.

Также журналист рассказал об организационных недостатках со стороны хозяев предстоящего матча.

"После тренировки в раздевалке "Днепра-1" не было полотенец. А еще – автобус, перевозивший команду в гостиницу, опоздал на 30 минут и вместо прямой очевидной дороги в гостиницу начал долго бродить окольными путями", – добавил Зверов.

По информации "ТаТоТаке", "Днепр-1" подаст официальную жалобу в УЕФА из-за массовой дезорганизации вокруг подготовки к матчу со стороны греков и массового отравления игроков команды.

"Сейчас часть игроков восстановилась, но, по нашей информации, некоторые из ключевых футболистов команды однозначно пропустят сегодняшний матч", – утверждает источник.

Матч "Панатинаикос" – "Днепр-1" состоится вторник, 1 августа, в Афинах на стадионе "Апостолос Николаидис". Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по киевскому времени.

На нашем сайте доступна онлайн-видеотрансляция матча "Панатинаикос" – "Днепр-1".

В первом матче между этими командами, который состоялся 25 июля в словацком городе Кошице, днепровский коллектив уступил вице-чемпиону Греции со счетом 1:3 .

Победитель двухматчевой дуэли выйдет в 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов, где встретится с французским "Марселем" украинца Руслана Малиновского.

Проигравшая команда продолжит борьбу в третьем раунде квалификации Лиги Европы, где ее соперником станет чешская "Славия".

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