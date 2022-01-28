Перед Олимпиадой-2022 сборной Украины выставили "круглую" сумму за ПЦР-тесты инвентаря

У нашей команды возникли проблемы при транспортировке снаряжения в Китай.

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич рассказал подробности ситуации, с которой столкнулась наша команда при транспортировке снаряжения в Китай, где в феврале состоятся Олимпийские игры-2022.

Ранее в Instagram спортсмен сообщил, что китайская сторона требует безумные деньги за проведение ПЦР-теста боб-саней, на которых будет соревноваться Лидия Гунько.

В комментарии Суспільне Спорт Владислав сообщил, что с боба действительно нужно взять мазок, чтобы проверить его на наличие коронавируса, после чего оборудование будет обработано жидкостью для дезинфекции. Кроме боба, такие процедуры также ждут коньки для скелетона и коньки для боба.

По словам Гераскевича, каждая подобная процедура стоит ориентировочно 1 400 юаней, то есть около 6 500 гривен. В то же время украинские спортсмены узнали об этой процедуре тогда, когда контейнер с их инвентарем уже оказался в Пекине. То есть сейчас украинской команде необходимо будет потратить минимум 19 500 гривен, чтобы их вещи можно было ввезти в Китай.

На своей странице в Facebook отец и тренер Владислава Гераскевича Михаил отметил, что все расходы оперативно уплатило Министерство спорта и НОК, поэтому никакой проблемы уже не существует. Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация - это никакой не скандал, а процедура китайских организаторов Игр.

Олимпийские игры-2022 состоятся с 4-го по 20 февраля. Все самое важное, что стоит знать о предстоящих соревнованиях в столице Поднебесной, читайте в нашем материале .

. Во время зимней Олимпиады в Пекине будут проводиться соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Новые дисциплины появятся в бобслее, шорт-треке, лыжном фристайле, прыжках с трамплина и сноуборде;

Всего разыграют 109 комплектов медалей.

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