Скандал перед реваншем Усик – Джошуа: команда британца хотела отстранить украинского судью, который будет работать на втором бое

Так, представителям британского боксера не понравилась работа украинца в первом поединке, когда на своей карточке он зафиксировал счет 117-112.

Об этом в интервью для PariMatch рассказал промоутер Усика – Александр Красюк.

"Там формулировка была: Его счет в первом поединке вызвал больше всего вопросов. Один посчитал 115-113, второй – 116-112, Фесечко – 117-112. То есть, у него якобы был самый большой счет для Усика. Да, это имело место.

Мы же договаривались с Matchroom Boxing. А протест подала команда Джошуа. Надо здесь различать.

Но аргументы железные – вот, пожалуйста, вам независимый счет в прямой эфир от Sky Sports, DAZN, от других сайтов. Альтернативные решения – либо 116, либо 117. В конце оказалось, что счет Фесечка больше всего отражал происходящее. Впрочем, состав судей утвержден. Все они уже здесь в Джидде", — сказал Красюк.

Отметим, что вместе с Фесечко вести записи будут представители США и Великобритании. А рефери на ринге выступит знаменитый пуэрториканец Луис Пабон. Он судил поединок Владимира Кличко и Александра Поветкина, который состоялся в Москве в октябре 2013 года.

Второе сражение между Усиком и Джошуа состоится 20 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии. В июне состоялось официальное объявление реванша между украинцем и британцем.

Напомним, в ночь на 26 сентября 2021 года Усик в Лондоне победил Джошуа. единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе. После этого британец активировал опцию реванша, прописанную в контракте на первый бой.

Так что в поединке-реванше на кону будут стоять все титулы, которые украинец отобрал у британца в прошлом году, а также пояс журнала The Ring.

В активе 35-летнего Усика 19 побед (13 – нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в тяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 – нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

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