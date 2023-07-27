Скандал с дисквалификацией Харлан: все подробности "проявления неуважения" к россиянке

На проходящем в Милане Чемпионате мира по фехтованию разразился скандал из-за дисквалификации украинской спортсменки Ольги Харлан. После победы над россиянкой Анной Смирновой, допущенной к соревнованиям в нейтральном статусе, украинская саблистка отказалась пожать руку сопернице. Организаторы турнира дисквалифицировали украинку из-за отсутствия "проявления уважения".

ТСН.ua собрал все подробности этого скандала.

Что произошло после поединка

32-летняя украинская саблистка Ольга Харлан успешно стартовала на чемпионате мира по фехтованию, одолев в первой схватке россиянку Анну Смирнову со счетом 15:7.

После поединка украинка предложила "удариться" саблями вместо рукопожатия. Однако Смирнова не ответила на этот жест. Харлан покинула дорожку, но россиянка продолжила оставаться на ней более 50 минут, ожидая рукопожатия. После этого она подала протест из-за отсутствия "проявления уважения".

Почему наказали украинку

Согласно регламенту Международной федерации фехтования, спортсменки после поединка должны "приветствовать" друг друга. Отказ от этого формального жеста считается нарушением правил.

Во время пандемии COVID-19 для этого достаточно было прикосновения оружием. Недавно снова обязательным стало само рукопожатие.

Протест Смирновой против украинки из-за отсутствия "проявления уважения" судьи сначала отклонили, однако вскоре Международная федерация по фехтованию дисквалифицировала украинку и выписала ей "черную карточку".

Украинская команда пыталась обжаловать решение дисквалификации Ольги, однако этого сделать не удалось.

Назначенная соперницей Харлан во втором раунде болгарка Йоана Илиева прошла в следующий раунд без боя.

Что угрожает Харлан

Украинская саблистка может получить длительное отстранение после дисквалификации.

Согласно правилам Международной федерации фехтования (FIE), черная карточка предусматривает дисквалификацию по соревнованиям и отстранению на 60 дней от всех последующих стартов.

Ольга рискует пропустить также командный турнир по фехтованию на чемпионате мира-2023, где нет представителей России и Белоруссии.

Украина будет подавать апелляцию

Президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев заявил, что будет оспаривать решение Международной федерации фехтования (FIE).

Он отметил, что апелляция не сможет вернуть Харлан к соревнованиям в личном первенстве, но может позволить ей получить право выступать в командном турнире по фехтованию на текущем чемпионате мира, который проходит в Милане.

“Судья, непосредственно работавший на этом поединке, не давал “черную карточку”, не дисквалифицировал ее. Это уже потом начались "подковерные игры"... Мы надеемся, что рассмотрение апелляции завершится на днях”, — сказал он.

Реакция на скандал

Международный олимпийский комитет призвал спортивные федерации проявлять деликатность во время соревнований между украинскими спортсменами и россиянами, которые выступают как нейтральные лица.

"Мы по-прежнему полностью солидарны с украинскими спортсменами", — говорится в заявлении МОК.

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт назвал сегодняшний инцидент откровенной провокацией россиянки против украинской фехтовальщицы.

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"Наши спортсмены не пожимают руку спортсменам под нейтральным флагом, которые из России. Вчера была встреча нашей федерации с членами международной федерации и они подчеркнули, что наши спортсмены не пожимают руку", — отметил министр.

Гутцайт подчеркнул, что в Международной федерации фехтования "многие работают на Россию".

"Я знаю этих людей конкретно, кто давил на технический директорат, чтобы они предъявили черную карточку и дисквалифицировали Ольгу", — отметил он.

Украинские политики тоже отреагировали на позорное решение Международной федерации фехтования (FIE), поддержав нашу саблистку.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал FIE позволить Ольге Харлан продолжить соревноваться и сравнил поведение российской саблистки Смирновой с "второй армией мира".

"Анна Смирнова проиграла честное сражение и решила сыграть грязно с рукопожатием. Именно так действует российская армия на поле боя", — написал он.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал решение FIE дисквалифицировать Харлан, опубликовав фото ее российской соперницы с братом – военнослужащим армии РФ.

На снимке Смирнова показывает пальцами букву V – один из символов вторжения российских окупантов в Украину.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) направил приглашение 203 странам принять участие в Олимпийских играх 2024 года, которые состоятся в Париже. Среди них не оказалось России и Белоруссии.

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