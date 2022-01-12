Скандал с Джоковичем: лучшего теннисиста мира заподозрили в подделке теста на коронавирус

Скандал с Джоковичем: лучшего теннисиста мира заподозрили в подделке теста на коронавирус

Сербу грозит тюрьма.

Стали известны новые детали громкого скандала вокруг первой ракетки мира Новака Джоковича. Сербского теннисиста хотели депортировать из Австралии из-за COVID-скандала, но он выиграл суд и готовится сыграть на Australian Open-2022.

Однако на этом проблемы Новака точно не завершились. Ранее сообщалось, что теннисист обвиняется в том, что намеренно соврал в своей визовой анкете.

Кроме того, по данным немецкого журнала Der Spiegel, Джокович сдал положительный тест на коронавирус 16 декабря, но его результаты были внесены в сербскую базу с задержкой в 10 дней. Это может указывать на то, что тест сфальсифицирован.

Интересно, что положительный тест Новака зарегистрирован в системе под номером 7371999, а отрицательный - 7320919. Идентификационные номера присваиваются последовательно. Отсюда следует, что тест, который якобы был сдан ранее, был введен в электронную систему позже.

В то же время Джокович сразу после 16 декабря, когда должен был находиться на самоизоляции, участвовал в разных активностях. На этот факт ранее обращали внимание СМИ. Все это подвергает сомнению, что серб действительно сдал положительный тест 16 декабря.

Как следствие, у теннисиста могут возникнуть новые проблемы с визой в Австралии.

Джокович был задержан по прибытии в Мельбурн на Australian Open из-за отсутствия прививки от коронавируса, которая обязательна для въезда в страну. Перед этим Новака согласились пустить в Австралию без прививки, поскольку он пообещал предоставить доказательства того, что его нельзя вакцинировать. Это вызвало волну возмущения в Австралии.

Australian Open-2022 продлится в Мельбурне с 17 по 30 января.

Джокович – действующий и девятикратный победитель Открытого чемпионата Австралии.

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