Скандал с Харлан: Украина требует лишить российскую фехтовальщицу Смирнову нейтрального статуса

Федерация фехтования Украины обратилась к Международной федерации фехтования (FIE) с требованием лишить российскую саблистку Анну Смирнову нейтрального статуса и отстранить ее от участия в соревнованиях под эгидой FIE.

Соответствующее обращение Федерация фехтования Украины обнародовала на своем официальном сайте.

"Активность Анны Смирновой в Instagram, где она открыто демонстрирует вербальную и невербальную поддержку российской армии, которая является символом и реализатором агрессии против Украины, свидетельствует, что она отнюдь не нейтральная спортсменка и никогда не была таковой", – говорится в заявлении.

Ранее Смирнова в социальных сетях публиковала фото со своим братом – военнослужащим армии РФ. На одном из снимков российская фехтовальщица даже показывает пальцами букву V – один из символов вторжения российских окупантов в Украину.

Дисквалификация Харлан на ЧМ по фехтованию

Напомним, 27 июля Харлан дисквалифицировали с чемпионата мира-2023 по фехтованию из-за отказа пожать руку россиянке Анне Смирновой после победы над ней в поединке первого раунда личного турнира.

Российская саблистка устроила провокацию и почти час не покидала фехтовальную дорожку, а также подала протест против украинки из-за отсутствия "проявления уважения", после чего организаторы турнира дисквалифицировали Харлан.

На фоне громкого скандала Международный олимпийский комитет (МОК) предоставил Харлану автоматическую лицензию на Олимпиаду-2024. Президент МОК Томас Бах направил письмо фехтовальщице, где заверил в солидарности с украинскими спортсменами.

После этого СМИ писали, что Международная федерация фехтования (FIE) отменила дисквалификацию Харлан на чемпионате мира. Однако затем FIE обнародовала позорное заявление, объяснив, что дисквалификация Харлана не отменена, а лишь приостановлена. В организации подчеркнули, что до сих пор считают "черную карточку" для украинки правомерной.

Фехтовальщица Харлан не пожала руку россиянке: все подробности скандала

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