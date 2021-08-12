Скандал с легкоатлеткой Килипко: сколько и кто из украинских чиновников посетил Олимпиаду в Токио вместо тренеров

Изучаем списки спортивных функционеров, которые побывали в столице Японии.
Скандал с украинской легкоатлеткой Мариной Килипко на Олимпийских играх-2020 в Токио стал одним из самых громких на соревнованиях в отечественном спорте. После выступления в секторе для прыжков с шестом атлетка со слезами на глазах жаловалась, что в официальной делегации, которая отправилась в столицу Японии, не оказалось ее тренера, хотя спортивное руководство обещало, что поможет решить этот вопрос.
Позже единственный украинский чемпион Токио и народный депутат Жан Беленюк заявил, что такая ситуация не есть нормальной, и сказал, что тренера легкоатлетки вполне можно было бы взять на Игры-2020 вместо кого-то из 15 спортивных чиновников.
Вот полный список функционеров Национального олимпийского комитета и спортивных федераций, которые были включены в состав украинской официальной делегации на Олимпиаду в Токио:
- Вадим Гутцайт - министр молодежи и спорта;
- Сергей Бубка - президент Национального олимпийского комитета Украины;
- Сергей Симонов - первый заместитель министра молодежи и спорта Украины;
- Нина Уманец - заместитель министра молодежи и спорта Украины;
- Татьяна Федюшина - заместитель директора департамента олимпийского спорта - начальник отдела аналитического, научно-методического обеспечения сборных команд и олимпийской подготовки Минспорта;
- Елена Цыгица - начальник отдела единоборств, сложно-координационных и стрелковых летних олимпийских видов спорта Минспорта;
- Юлия Буева - начальник отдела игровых летних видов спорта Минспорта;
- Наталья Коваленко - исполнительный директор Национального олимпийского комитета Украины;
- Александр Яковлев - заместитель исполнительного директора Национального олимпийского комитета Украины;
- Игорь Олексенко - глава медицинской миссии Национального олимпийского комитета Украины;
- Екатерина Жидкова - пресс-аташе делегации Украины на Играх ХХХИ Олимпиады Токио 2020;
- Неля Демьянец - начальник международного отдела Национального олимпийского комитета Украины;
- Ярослав Кручек - заместитель председателя Национального антидопингового центра Украины;
- Равиль Сафиуллин - вице-президент Национального олимпийского комитета Украины, президент Федерации легкой атлетики Украины;
- Олег Волков - председатель комиссии Национального олимпийского комитета Украины по связям со СМИ и общественностью, президент Федерации стрельбы Украины.
Как сообщал ранее ТСН Проспорт, личный тренер легкоатлетки Килипко отреагировал на скандал со своей подопечной.