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Скандал с легкоатлеткой Килипко: сколько и кто из украинских чиновников посетил Олимпиаду в Токио вместо тренеров

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Скандал с легкоатлеткой Килипко: сколько и кто из украинских чиновников посетил Олимпиаду в Токио вместо тренеров

Associated Press

Изучаем списки спортивных функционеров, которые побывали в столице Японии.

Скандал с украинской легкоатлеткой Мариной Килипко на Олимпийских играх-2020 в Токио стал одним из самых громких на соревнованиях в отечественном спорте. После выступления в секторе для прыжков с шестом атлетка со слезами на глазах жаловалась, что в официальной делегации, которая отправилась в столицу Японии, не оказалось ее тренера, хотя спортивное руководство обещало, что поможет решить этот вопрос.

Позже единственный украинский чемпион Токио и народный депутат Жан Беленюк заявил, что такая ситуация не есть нормальной, и сказал, что тренера легкоатлетки вполне можно было бы взять на Игры-2020 вместо кого-то из 15 спортивных чиновников.

Вот полный список функционеров Национального олимпийского комитета и спортивных федераций, которые были включены в состав украинской официальной делегации на Олимпиаду в Токио:

  • Вадим Гутцайт - министр молодежи и спорта;
  • Сергей Бубка - президент Национального олимпийского комитета Украины;
  • Сергей Симонов - первый заместитель министра молодежи и спорта Украины;
  • Нина Уманец - заместитель министра молодежи и спорта Украины;
  • Татьяна Федюшина - заместитель директора департамента олимпийского спорта - начальник отдела аналитического, научно-методического обеспечения сборных команд и олимпийской подготовки Минспорта;
  • Елена Цыгица - начальник отдела единоборств, сложно-координационных и стрелковых летних олимпийских видов спорта Минспорта;
  • Юлия Буева - начальник отдела игровых летних видов спорта Минспорта;
  • Наталья Коваленко - исполнительный директор Национального олимпийского комитета Украины;
  • Александр Яковлев - заместитель исполнительного директора Национального олимпийского комитета Украины;
  • Игорь Олексенко - глава медицинской миссии Национального олимпийского комитета Украины;
  • Екатерина Жидкова - пресс-аташе делегации Украины на Играх ХХХИ Олимпиады Токио 2020;
  • Неля Демьянец - начальник международного отдела Национального олимпийского комитета Украины;
  • Ярослав Кручек - заместитель председателя Национального антидопингового центра Украины;
  • Равиль Сафиуллин - вице-президент Национального олимпийского комитета Украины, президент Федерации легкой атлетики Украины;
  • Олег Волков - председатель комиссии Национального олимпийского комитета Украины по связям со СМИ и общественностью, президент Федерации стрельбы Украины.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, личный тренер легкоатлетки Килипко отреагировал на скандал со своей подопечной. 

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