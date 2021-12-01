Скандал с Пэн Шуай: WTA приостановила проведение всех турниров в Китае

Глава организации поставил китайским властям ультиматум.
Глава Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон выступил с официальным заявлением, что организация временно отказывается от проведения всех турниров в Китае и Гонконге.
Соответствующее решение было принято на фоне скандальной ситуации с китайской теннисисткой Пэн Шуай, которая обвинила экс-премьера КНР в изнасиловании, после чего прекратила выходить на связь.
"Если влиятельные люди могут подавлять голоса женщин и заметать под ковер обвинения в сексуальном насилии, то основа WTA - равенство женщин - значительно пострадает. Я не могу этого допустить.
При полной поддержке Совета директоров WTA я объявляю о немедленной приостановке всех турниров WTA в Китае, включая Гонконг. Я не понимаю, как я могу просить наших спортсменок соревноваться там, когда Пэн Шуай не позволяют свободно общаться и, похоже, на нее оказывают давление, чтобы она опровергла обвинения в сексуальном насилии. Учитывая текущее положение дел, я очень обеспокоен рисками, с которыми могут столкнуться все наши игроки и сотрудники, если мы проведем мероприятия в Китае в 2022 году.
Я очень жалею, что до этого дошло. В теннисных сообществах Китая и Гонконга много замечательных людей, с которыми мы работали много лет. Они должны гордиться своими достижениями, гостеприимством и успехами. Но пока Китай не предпримет тех шагов, которые мы просили, мы не можем рисковать нашими игроками и работниками. Руководство Китая не оставило выбора WTA. Но я сохраняю надежду, что наши призывы будут услышаны и власти Китая сделают шаги для законного решения этой проблемы", - говорится в заявлении Саймона на официальном сайте WTA.
Скандал с теннисисткой Пэн Шуай: что известно
35-летняя Шуай в начале ноября обвинила в сексуальном насилии бывшего вице-премьера Китая 75-летнего Чжана Гаоли. Теннисистка выступила с заявлением на своей официальной странице в китайской соцсети Weibo, в которой рассказала неприятные подробности своей личной жизни.
- Шуай, завершившая игровую карьеру в 2018 году, дважды выигрывала турниры Большого шлема в парном разряде - Wimbledon в 2013 году и Roland Garros в 2014 году. Всего на ее счету 23 победы на турнирах WTA в парном разряде;
- Она была первой ракеткой мира в парном разряде в феврале 2014 года, дважды завершала год в топ-5 рейтинга.