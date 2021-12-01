Скандал с Пэн Шуай: WTA приостановила проведение всех турниров в Китае

Глава организации поставил китайским властям ультиматум.

Глава Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон выступил с официальным заявлением, что организация временно отказывается от проведения всех турниров в Китае и Гонконге.

Соответствующее решение было принято на фоне скандальной ситуации с китайской теннисисткой Пэн Шуай, которая обвинила экс-премьера КНР в изнасиловании, после чего прекратила выходить на связь.

"Если влиятельные люди могут подавлять голоса женщин и заметать под ковер обвинения в сексуальном насилии, то основа WTA - равенство женщин - значительно пострадает. Я не могу этого допустить.

При полной поддержке Совета директоров WTA я объявляю о немедленной приостановке всех турниров WTA в Китае, включая Гонконг. Я не понимаю, как я могу просить наших спортсменок соревноваться там, когда Пэн Шуай не позволяют свободно общаться и, похоже, на нее оказывают давление, чтобы она опровергла обвинения в сексуальном насилии. Учитывая текущее положение дел, я очень обеспокоен рисками, с которыми могут столкнуться все наши игроки и сотрудники, если мы проведем мероприятия в Китае в 2022 году.

Я очень жалею, что до этого дошло. В теннисных сообществах Китая и Гонконга много замечательных людей, с которыми мы работали много лет. Они должны гордиться своими достижениями, гостеприимством и успехами. Но пока Китай не предпримет тех шагов, которые мы просили, мы не можем рисковать нашими игроками и работниками. Руководство Китая не оставило выбора WTA. Но я сохраняю надежду, что наши призывы будут услышаны и власти Китая сделают шаги для законного решения этой проблемы", - говорится в заявлении Саймона на официальном сайте WTA.

Скандал с теннисисткой Пэн Шуай: что известно

35-летняя Шуай в начале ноября обвинила в сексуальном насилии бывшего вице-премьера Китая 75-летнего Чжана Гаоли. Теннисистка выступила с заявлением на своей официальной странице в китайской соцсети Weibo, в которой рассказала неприятные подробности своей личной жизни.

Шуай коротко вспомнила, как в 2011 году вступила в сексуальные отношения с политиком, когда он еще работал в Тяньцзине. Но вскоре они прекратили общение, поскольку Гаоли получил повышение и переехал в Пекин. Спустя семь лет, когда он завершил политическую карьеру, он снова связался с теннисисткой. Пэн Шуай заявила, что Гаоли принудил ее к половому акту. Пост, опубликованный вечером 2 ноября, был удален в течение получаса. Кроме того, стали исчезать все скриншоты поста и сообщения о нем, заблокирован поиск по именам Пэн и Чжана. Также были закрыты от комментариев страница Пен в Weibo и весь теннисный раздел Weibo. С тех пор две недели Шуай не выходила на связь и не отвечала на звонки. После беспокойства со стороны WTA и мирового сообщества Китайский государственный новостной телеканал CGTN опубликовал письмо от Пэн Шуай, где теннисистка якобы утверждает, что она никуда не исчезала, находится дома и ей ничего не угрожает. В письме она также заявляет, что все обвинения в сексуальном насилии, о которых она сама написала ранее, ложные. Китайская государственная медиаорганизация Global Times опубликовала третий за последнее время видеоролик с Пэн Шуай, в котором спортсменка якобы присоединилась к "церемонии открытия финала теннисного матча среди подростков". Однако представитель Женской теннисной ассоциации (WTA) заявил, что видеозаписи являются "недостаточным" доказательством безопасности Шуай и "не отменяют и не решают беспокойство WTA по поводу ее благосостояния и способности общаться без цензуры или принуждения". Исчезнувшая теннисистка: китайское государственное медиа обнародовало письмо от Пень Шуай