Скандал с Тимановской: двух тренеров белорусской сборной отстранили от Игр-2020 в Токио

Скандал с Тимановской: двух тренеров белорусской сборной отстранили от Игр-2020 в Токио

Тренеров попросили немедленно покинуть Олимпийскую деревню.

В Токио двух тренеров сборной Беларуси отстранили от участия в Олимпийских играх-2020 за попытку силой вывезти легкоатлетку Кристину Тимановскую в Минск.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что Международный олимпийский комитет в пятницу, 6 августа, лишил аккредитации Артура Шимака и Юрия Майсевича.

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"Двух тренеров попросили немедленно покинуть Олимпийскую деревню, и они это сделали", — указал МОК.

Соответствующее решение приняли как временную меру на фоне официального расследования "в интересах благополучия спортсменов".

В то же время тренерам пообещали "предоставить возможность быть услышанными" дисциплинарной комиссией МОК, которая устанавливает все обстоятельства дела.

Как сообщалось, белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская в среду, 4 августа, прилетела в Польшу, которая выдала ей гуманитарную визу.

Напомним:

1 августа на Олимпийских играх-2020 в Токио разгорелся громкий скандал вокруг белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской. Спортсменку попытались против ее воли вывезти в Минск после критики в адрес белорусских чиновников.

вокруг белорусской легкоатлетки Спортсменку попытались против ее воли вывезти в Минск после критики в адрес белорусских чиновников. По словам 24-летней спортсменки, в белорусском тренерском штабе разозлились из-за ее сообщения в соцсетях. Атлетка раскритиковала руководство за попытки заставить ее бежать эстафету, хотя она специализируется на коротких дистанциях.

хотя она специализируется на коротких дистанциях. Оказалось, что за Беларусь в эстафете некому выступать: троих спортсменок не допустили к соревнованиям из-за отсутствия тестов на допинг. Тимановская заявила, что не отказала бы тренерам, если бы те попросили, но на соревнованиях фамилию атлетики внесли без ее ведома. На сообщения в соцсети белорусские тренеры приказали Тимановской собирать вещи и силой увезли ее в аэропорт. Там она обратилась к японской полиции. На самолет девушка так и не села.

троих спортсменок не допустили к соревнованиям из-за отсутствия тестов на допинг. Тимановская заявила, что не отказала бы тренерам, если бы те попросили, но на соревнованиях фамилию атлетики На сообщения в соцсети белорусские тренеры приказали Тимановской собирать вещи и Там она обратилась к японской полиции. ТСН Проспорт собрал в один материал все, что известно о нашумевшую ситуацию и главный скандал Олимипады 2020.

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