Скандал в африканском футболе: 21 игрок юношеской сборной Камеруна провалил проверку в настоящий возраст

Игроков с поддельными документами отстранили от участия в отборе на КАН-2023.

21 из 30 футболистов мужской сборной Камеруна U-17 провалил тест на настоящий возраст в преддверии старта квалификации в Кубок африканских наций-2023.

Об этом сообщила Федерация футбола Камеруна.

Камерун, действующий чемпион КАН, 7 – 12 января должен сыграть в отборе в финальный турнир. Согласно регламенту, участие в соревнованиях могут принимать игроки, родившиеся 1 января 2006 или позже.

В преддверии турнира команды обязательно проходят проверку на настоящий возраст. Для определения возраста анализируется зрелость костей и делается МРТ запястья. Оказалось, что только 9 из 30 находившихся в расположении камерунской сборной игроков отвечают установленным требованиям. А вот 21 футболист провалил этот тест – этих игроков немедленно исключили из команды.

В настоящее время камерунская федерация ищет замену футболистам, исключенным из состава сборной. Там заявили, что своим строгим решением хотят "положить конец" махинациям с подделкой документов юных игроков, в которых часто был замешан африканский футбол.

Добавим, что Федерацию футбола Камеруна возглавляет экс-нападающий "Барселоны" и миланского "Интера" Самуэль Это'о.

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