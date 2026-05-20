Скандал в английском футболе: клуб исключили из плей-офф за выход в АПЛ из-за шпионажа

В английском футболе разразился скандал — "Саутгемптон" исключили из плей-офф за выход в АПЛ из-за шпионажа.

Об этом сообщила Английская футбольная лига (EFL).

"Святые" в финале плей-офф Чемпионшипа должны были сыграть за выход в элитный дивизион против "Халл Сити", но за несколько дней до матча клуб дисквалифицировали.

Сообщается, что представитель "Саутгемптона" шпионил за тренировкой "Мидлсбро" перед первым полуфиналом плей-офф. В Сети появились фото, на которых якобы аналитик "святых" снимает видео.

"Саутгемпон" признал факт этого поступка, а также еще нескольких наблюдений: перед матчами против "Оксфорда" (декабрь 2025 года) и "Ипсвича" (апрель 2026 года).

Интересно, что победить "Саутгемптону" не удалось ни в одном из этих трех поединков, когда они следили за соперниками.

Дисквалифицированный "Саутгемптон" в финале плей-офф Чемпионшипа заменит "Мидлсбро", который ранее уступил "святым" в полуфинале по сумме двух матчей.

Кроме того, с клуба снимут 4 очка в турнирной таблице следующего сезона Чемпионшипа.

Финальный матч плей-офф Чемпионшипа между "Мидлсбро" и "Халл Сити" состоится в субботу, 23 мая, на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Ранее путевки в АПЛ на следующий сезон завоевали "Ковентри" и "Ипсвич", которые финишировали на первой и второй строчках в турнирной таблице Чемпионшипа соответственно.

