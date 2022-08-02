Скандал в Аргентине: футболист подбежал сзади и ударил кулаком в голову женщину-арбитра (видео)

Во время одного из игровых эпизодов один из футболистов сфолил в центре поля и после свистка судьи выбил мяч за поле.

Встречу обслуживала женщина, справедливо показавшая желтую карточку игроку "Гарменсе" за удар мяча после свистка.

Как следствие, в результате этого возник словесный спор на поле, переросший в небольшую драку. Футболист, получивший желтую карточку, начал словно оскорблять судью и та показала ему красную карточку, удалив с поля. Пока девушка записывала фамилию футболиста в блокноте, тот подло подбежал сзади к рефери и ударил ее кулаком по голове.

Вашему вниманию видео с этим позорным поступком.

Cobarde agresión a una mujer àrbitre d'un futbolista en el partit de reserva Independencia ante Garmense, correspondiente a la Liga de Tres Arroyos.

*️⃣La víctima es Dalma Cortadi и el autor del hecho, Cristian Tirone. pic.twitter.com/a5wZT6QKLv — César Luis Merlo (@CLMerlo) Июль 31, 2022

На поле выбежали представители полиции и задержали неадекватного футболиста. Матч был прекращен, а девушку-арбитра доставили в больницу. После досмотра ее отпустили.

Отметим, что за эти действия игрока может ожидать даже пожизненная дисквалификация. Арбитр, в свою очередь, после нападения заявила, что намерена предъявить обвинения в адрес 34-летнего футболиста.

"Я немного ошеломлена после случившегося, но в остальном все в порядке, и я получаю поддержку коллег и семьи. Врачи сказали мне отдыхать. Я все еще не могу смириться с произошедшим. Все, что я хочу, это восстановить справедливость.

Пол и было ли это сделано мужчиной или женщиной, здесь не имеет значения. Важно то, что такого уровня агрессии нет ни в футболе, ни где-либо. Таким людям, как этот человек, не место в футболе", – сказала пострадавшая.