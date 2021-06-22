Скандал в Бухаресте: украинских фанатов не пускали на матч Евро-2020 из-за флага с картой Крыма

Румынская полиция не разрешила нашим болельщикам пройти на трибуны, назвав полуостров спорной территорией.

В румынской столице Бухаресте произошел неприятный инцидент перед матче заключительного тура Чемпионата Европы-2020 между сборными Украины и Австрии.

Двух украинских болельщиков, которые пришли поддержать национальную команду в важном поединке, отказались пускать на стадион "Национальный" из-за флага Украины с надписью "Crimea is Ukraine" ("Крым - это Украина").

О скандальной ситуации стало известно из соцсетей.

Работники румынской полиции не хотели пропускать наших фанатов на матч, заявив, что вход с этим флагом запрещен, потому что это политика. Правоохранители сказали, что Крым спорная территория между Россией и Украиной, и настояли, чтобы флаг сдали в камеру хранения.

В ситуацию вмешался украинский полицейский. Он попытался объяснить коллегам, что флаг можно пропускать, однако после разговора с ними сказал фанатам, чтобы прекратили спорить, иначе их не пустят на стадион.

Румынская полиция не считает Крым украинским. Вчера, на Евро, в Бухаресте, у моих друзей произошла недопустимая ситуация .... Опубликовано Dmytro Serhiyovych понедельника, 21 июнь 2021

Сборная Украины в решающем матче за выход из группы проиграла Австрии (0:1) и с 3 очками финишировала третьей в группе C. Нидерланды (9 баллов) - первые, Австрия (6) - вторая, Северная Македония (0) - последняя.

(0:1) и с 3 очками финишировала третьей в группе C. Нидерланды (9 баллов) - первые, Австрия (6) - вторая, Северная Македония (0) - последняя. Украинская сборная оказалась на грани вылета из континентального первенства. Теперь уже ничего не зависит от команды Шевченко. Остается только ждать, чем закончится борьба за выход в плей-офф в других группах и надеяться, что "сине-желтым" удастся попасть в четверку лучших команд из шести, занявшие в своих квартетах третьи места.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что во время матча Украина - Австрия в эфире российского канала зазвучал хит украинских фанатов "Путин х**ло".

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