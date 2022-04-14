Скандал в "Динамо": игрок молодежной команды оказался сыном одного из главарей "ЛНР", его немедленно выгнали из команды

Скандал в "Динамо": игрок молодежной команды оказался сыном одного из главарей "ЛНР", его немедленно выгнали из команды

Киевляне возмущены поведением 18-летнего футболиста.

Нападающий "Динамо" Киев U-19 Артур Уваров скрывал факт, что является сыном врага Украины, представителя властных структур так называемой "ЛНР" Уварова Максима Анатольевича.

Об этом сообщается на официальном сайте столичного клуба.

"Динамо" провело внутреннее расследование и установило подлинность этой информации.

"Мы не одобряем "сталинские методы", в которых сын отвечает за своего отца, однако после получения и проверки информации руководством клуба был задан конкретный вопрос игроку о принадлежности его отца к военным структурам сепаратистов, Уваров не сразу дал положительный ответ! Клуб возмущен поведением своего футболиста в укрытии недопустимых фактов и решил немедленно расторгнуть контракт с данным игроком", — говорится в сообщении.

Артур Уваров провел 6 матчей и отличился 2 гола в текущем чемпионате Украины U-19. По данным Transfermarkt, летом 2020 года форвард перешел в "Динамо" из академии "Шахтера".

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