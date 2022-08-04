Скандал в Формуле-1: команда объявила 21-летнего австралийца новым пилотом, но он опроверг это заявление

Австралиец Оскар Пиастри возразил, что будет соревноваться в составе французской команды Alpine в следующем сезоне Формулы-1. Однако сама команда уже официально объявила о его назначении своим вторым пилотом на следующий сезон.
Во вторник, 2 августа, команда Формулы-1 Alpine официально объявила о том, что 21-летний австралиец Оскар Пиастри станет партнером француза Эстебана Окона.
Соответствующая запись появилась на странице команды в Twitter.
На это заявление отреагировал сам Пиастри, отрицая его.
"Насколько я понимаю, сегодня во второй половине дня команда Альпин без моего согласия выпустила официальное заявление, в котором сообщила о том, что я буду выступать в ее составе следующего сезона. Это сообщение не соответствует действительности, я не подписывал контракт с Альпин на выступления в 2023 году. Я не буду выступать за Альпин в следующем сезоне", — написал он в Twitter.
И подразумевать, что без моего убежища, Alpine F1 должен идти от пресс-релеаса завершить этот после того, что мы ездим на следующий год. Это является законным и я не был записан контракт с Alpine на 2023 год.— Oscar Piastri (@OscarPiastri) August 2, 2022
Ситуацию прокомментировал глава Alpine Оскар Сафнауэр.
"Я знаю, что между нами (командой и Пиастри – ред.) существуют контрактные обязательства. Целый год мы придерживались этих обязательств. У нас действующий контракт на 2023 год, а при условии его продления – и на 2024-й. Оскар и его окружение взвешивают свои варианты, что бы это ни означало", — сказал Сафнауэр BBC.
Пиастр в составе Alpine должен был заменить двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо, который после завершения текущего сезона переберется в Астон Мартин.
В сезоне-2022 Пиастри играет роль резервного пилота Alpine и помогает команде с тестами болидов. Сообщалось, что в сезоне 2023 он может стать гонщиком Уильямс или Макларен.
Напомним, что четырехкратный чемпион "Формулы-1", поддерживающий Украину, объявил о завершении карьеры.
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