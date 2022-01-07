Скандал в Габоне: президента местной футбольной лиги обвинили в изнасилованиях

Момбо работал в сговоре с техническим директором чемпионата Габона.

Президент высшей лиги Габон Серж Момбо обвиняется в сексуальном насилии над молодыми футболистами.

Функционер имел сообщника – бывшего тренера сборной Габона U-17 Патрика Ассуму Эйи по кличке Капелло, о насилии над юношами которого уже сообщалось ранее. Теперь дело приобрело новые детали, пишет The Guardian.

Один из заявителей сообщил, что в 2014 году Момбо и Ассуму Эйи во время тренировочных сборов отбирали молодых игроков, казавшихся им привлекательными. Во время совместного приема пищи в отеле они дали первые три куска арбуза трем футболистам, приглашенным в номер Капелло.

"Ночью Момбо зашел в мою комнату и сказал идти в Капелло. Он ничего не объяснил и не оставил мне выбора. Было около 10 часов вечера."

Капелло был обнажен по пояс. Он сказал мне, что я талантлив, но для того чтобы выдержать давление, мне понадобится "присутствие духа". Капелло и Момбо сотрудничали по этому вопросу. Момбо летал с нами на выездные матчи, говорил, что может помочь нам.

Как-то после игры дома он сказал мне: "Если хочешь играть, нужно дать мне то, чего хочу. Я могу помочь твоей карьере, в частности, в основной сборной".

Я был из бедной семьи и потому думал об этом. Это позорно, но это был единственный способ помочь семье, так что я принял первое предложение. Но мне было очень плохо, это разрушило меня изнутри. Когда я в дальнейшем отказался от того, чего он хотел, меня больше не вызывали ни в одну сборную», – вспоминает один из футболистов.

Еще один игрок сообщил, что и Момбо, и Ассуму Эйи изнасиловали его в 2017 году, когда он выступал в сборной Габона U17.

"Они предлагали нам место в сборной в будущем в обмен на сексуальные услуги. Они выбирали тех, кто им нравится, дарили деньги, подарки, разрешали играть за сборную. Но говорили, что если хочешь остаться в команде, нужно кое-что давать", — отмечает он.

Обе жертвы утверждают, что Момбо у сборных отвечал за экипировку, но сам функционер отрицает это и говорит, что никогда не работал с Капелло в национальных командах: "Конечно, они лгут, пытаясь очернить мою репутацию".

Один из свидетелей заявил, что Момбо отобрал паспорта у членов женской сборной U20, когда они предъявили обвинения в насилии и притязаниях.

Момбо отметил, что если у него будет информация о тех, кто разрушал карьеры молодых игроков, он обязательно сообщит.

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