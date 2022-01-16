Скандал в Кубке Испании: фанаты сорвали матч после супергола, бросив палкой в голову игроку (видео)

Скандал в Кубке Испании: фанаты сорвали матч после супергола, бросив палкой в голову игроку (видео)

Поединок решили доиграть на следующий день.

Поединок 1/8 финала Кубка Испании между "Бетисом" и "Севильей" был прерван в первом тайме из-за вопиющего инцидента на футбольном поле.

На 39-й минуте хозяевам удалось сравнять счет - хавбек "зелено-белых" Набиль Фекир невероятным прямым ударом с углового закрутил мяч в дальнюю девятку.

Пока футболисты "Бетиса" праздновали забитый мяч, в голову полузащитника "Севильи" Жоана Жордана с трибун прилетел кусок палки. Из телетрансляции предмет казался металлическим, но, судя по весу, мог быть и пластиковым.

Один человек управляет этим в этом стиле, тревожит его от stands и кинуть Joan Jordan в head with it so the game suspended. Севилл derby is crazy. pic.twitter.com/oFpjIAMGD1 – Josip (@JosipFCB93) January 15, 2022

Главный рефери остановил поединок и забрал команды в подтрибунное помещение. Пострадавшего сразу осмотрели врачи. Позже "Севилья" выступила с заявлением, что Жордан получил черепно-мозговую травму.

А матч так и не возобновился. Королевская федерация футбола Испании приняла решение доиграть севильское дерби на следующий день, 16 января, в 17:00 по киевскому времени.

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