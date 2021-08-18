Скандал в Кубке Украины: тренер с кулаками атаковал судью на поле после проигранного матча (видео)

Скандал в Кубке Украины: тренер с кулаками атаковал судью на поле после проигранного матча (видео)

Наставник вряд ли избежит наказания.

Громким скандалом завершился матч 2-го предварительного раунда Кубка Украины между командами "Олимпия" (Савинцы, Полтавская область) и "Волчанск" (Харьковская область).

Победу в поединке одержали гости со счетом 1:0. Главный арбитр по ходу встречи назначил в ворота хозяев пенальти, а затем отменил их гол в ворота "Олимпии".

После финального свистка судье свои претензии предъявили не только игроки "Олимпии", но и ее главный тренер, который набросился на рефери с кулаками.

К счастью, судья избежал тяжелых травм. Тем не менее, это вряд ли спасет его от грядущего наказания.

Финальный матч Кубка Украины запланирован на 11 мая 2022 года.

Действующим обладателем трофея является киевское "Динамо".

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