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Скандал в Кубке Украины: тренер с кулаками атаковал судью на поле после проигранного матча (видео)

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Скандал в Кубке Украины: тренер с кулаками атаковал судью на поле после проигранного матча (видео)

Скріншот відео

Наставник вряд ли избежит наказания.

Громким скандалом завершился матч 2-го предварительного раунда Кубка Украины между командами "Олимпия" (Савинцы, Полтавская область) и "Волчанск" (Харьковская область).

Победу в поединке одержали гости со счетом 1:0. Главный арбитр по ходу встречи назначил в ворота хозяев пенальти, а затем отменил их гол в ворота "Олимпии".

После финального свистка судье свои претензии предъявили не только игроки "Олимпии", но и ее главный тренер, который набросился на рефери с кулаками.

К счастью, судья избежал тяжелых травм. Тем не менее, это вряд ли спасет его от грядущего наказания.

  • Финальный матч Кубка Украины запланирован на 11 мая 2022 года.
  • Действующим обладателем трофея является киевское "Динамо".
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