Скандал в Кубке Украины: тренер с кулаками атаковал судью на поле после проигранного матча (видео)

Наставник вряд ли избежит наказания.
Громким скандалом завершился матч 2-го предварительного раунда Кубка Украины между командами "Олимпия" (Савинцы, Полтавская область) и "Волчанск" (Харьковская область).
Победу в поединке одержали гости со счетом 1:0. Главный арбитр по ходу встречи назначил в ворота хозяев пенальти, а затем отменил их гол в ворота "Олимпии".
После финального свистка судье свои претензии предъявили не только игроки "Олимпии", но и ее главный тренер, который набросился на рефери с кулаками.
К счастью, судья избежал тяжелых травм. Тем не менее, это вряд ли спасет его от грядущего наказания.
- Финальный матч Кубка Украины запланирован на 11 мая 2022 года.
- Действующим обладателем трофея является киевское "Динамо".