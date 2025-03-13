Скандал в Лиге чемпионов: "Атлетико" вылетел от "Реала" из-за незасчитанного пенальти – что произошло

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25 между мадридскими "Атлетико" и "Реалом" закончился громким скандалом.

После поражения "Реала" 0:1 по итогам второго поединка (первая игра завершилась победой "сливочных" со счетом 2:1) команды провели серию пенальти, в которой путевку в четвертьфинал завоевали подопечные Карло Анчелотти.

Во время пробития 11-метрового нападающим "Атлетико" Хулианом Альваресом сложилась очень спорная ситуация. Аргентинец реализовал свой удар, несмотря на то, что у него поехала опорная нога. Однако главный арбитр встречи поляк Шимон Марчиняк после подсказки видеоассистентов отменил забитый мяч.

Причиной отмены забитого Альваресом пенальти стало двойное касание к мячу. Когда Хулиан разбегался, его левая нога поехала и задела мяч до того, как он пробил правой. Согласно правилам, в таком случае голы не засчитываются, а в серии пенальти нет права на перебивание.

Álvarez's penalty is overturned by VAR po double touch



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Как оказалось, внимание арбитров на этот момент попросил обратить вратарь "Реала" Тибо Куртуа: "Я чувствовал, что Хулиан сделал два касания, поэтому сказал об этом рефери. Да, ему немного не повезло", – рассказал бельгийский голкипер.

После того, как "Атлетико" проиграл серию пенальти, в Сети появилось немало видеоповторов эпизода с разных ракурсов. Однако все равно достаточно сложно определить, справедливо ли был отменен гол Альвареса.

На послематчевой пресс-конференции свою негодование решением судей выразил главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне.

"Арбитр сказал нам, что Хулиан коснулся мяча второй ногой до того, как пробил, но мяч не сдвинул. Я никогда не видел, чтобы VAR просматривал пенальти в серии послематчевых ударов, но, вероятно, они увидели, что он его коснулся. Хочу верить, что они увидели, что он коснулся мяча.

Вы видели, как он коснулся мяча дважды? Прошу всех, кто был на стадионе и видел, как он коснулся мяча дважды, и как мяч двигался, пожалуйста, подойдите и поднимите руку. Я не вижу никого, кто поднял руку, потому это все, что я хочу сказать", – заявил Симеоне.

Diego Simeone: "Если хоть один из вас имеет Julien touch ball twice, raise your hand. Come on... no? No one?" pic.twitter.com/CS41vfzCWs — All About Argentina (@AlbicelesteTalk) 12 марта 2025

Отметим, что ворота "Реала" в этом матче защищал бельгиец Тибо Куртуа. Украинский голкипер "бланкос" Андрей Лунин провел поединок на лавочке для запасных.

В 1/4 финала Лиги чемпионов "Реал" сразится с лондонским "Арсеналом" украинца Александра Зинченко, который в 1/8 финала прошел нидерландский ПСВ.

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