Скандал в Лиге чемпионов: "Реал" обвинил арбитра после вылета от "Баварии"

"Бавария" — "Реал" Мадрид / © Associated Press

Мадридский "Реал" резко раскритиковал работу главного арбитра Славко Винчича в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии".

Главный тренер "сливочных" Альваро Арбелоа, а также игроки "Королевского клуба" считают, что словенский судья на 86-й минуте несправедливо удалил с поля полузащитника мадридской команды Эдуардо Камавингу.

Выйдя на замену на 62-й минуте, 23-летний француз за 24 минуты пребывания на поле получил две желтые карточки.

Сначала Камавингу наказали желтой карточкой на 78-й минуте за подкат против полузащитника "Баварии" Джамала Мусиалы, а восемь минут спустя француз получил второй "горчичник" после того, как сфолил против Гарри Кейна, а затем мешал мюнхенцам быстро ввести мяч в игру.

На момент удаления Камавинги счет в матче был 3:2 в пользу "Реала" и 4:4 по сумме двух встреч. Получив численное большинство, "Бавария" дважды забила до завершения второго тайма и в итоге победила (4:3, по сумме двух поединков — 6:4), выйдя в полуфинал.

После матча Арбелоа заявил, что именно удаление Камавинги стало ключевым моментом игры и фактически определило ее результат.

"Никто не понимает, как можно удалить игрока за такое в матче такого уровня. Очевидно, что игра закончилась именно в тот момент, и это что-то совершенно непонятное и несправедливое. Судья просто уничтожил это противостояние — матч был отличным и держал в напряжении. В тот момент игра завершилась. Мне очень жаль моих игроков и их усилий", — сказал Арбелоа.

"Игроки "Баварии" сказали арбитру, что это была вторая желтая карточка. Я думаю, судьи часто либо не играют в футбол, либо не понимают, как действовать в такой ситуации. Но кроме того, что он не знал, я думаю, что еще хуже не знать, что игрок недавно получил эту первую желтую карточку — потому что Камавинга вышел на поле во втором тайме. Думаю, это двойная ошибка", — отметил тренер "Реала" на пресс-конференции.

"Лучше это не комментировать... Вы же видели это, да?" — сказал защитник мадридцев Антонио Рюдигер.

А полузащитник "сливочных" Джуд Беллингем назвал красную карточку одноклубника "шуткой", добавив: "Два нарушения от Камавинги — две желтые карточки".

"Бавария" в полуфинале Лиги чемпионов сыграет с французским ПСЖ, который в четвертьфинале прошел английский "Ливерпуль" (2:0, 2:0).

Другой финалист турнира определится в полуфинальном противостоянии между мадридским "Атлетико" и лондонским "Арсеналом".

Полуфинальные матчи Лиги чемпионов пройдут 28/29 апреля и 5/6 мая. Финал запланирован 30 мая на "Пушкаш Арене" в венгерском Будапеште.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.