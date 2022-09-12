Скандал в Лиге конференций: литовским болельщикам запретили вывесить флаг Украины, потому что он является "угрозой безопасности"

Так, литовские фанаты пришли на стадион с украинскими флагами, чтобы поддержать Украину, которая 201-й день продолжает борьбу с Россией в результате полномасштабного вторжения, которое произошло 24 февраля.

Впрочем, по словам бывшего замминистра информационной политики Украины Дмитрия Золотухина, их не пропустили на стадион с флагом Украины.

"Однако охрана их не пропустила, мотивируя это тем, что в правилах UEFA написано, что администрация стадионов может не допустить "символику, которая может спровоцировать конфликт и угрозу безопасности". Если украинское знамя может провоцировать конфликт, то это проблема тех, кого он провоцирует, а не тех, кто его поднимает", — написал Золотухин.

Everyone в содействии в его борьбе ag invaders! Если кто-то — это время сновидения на @UEFA @UEFAConfLeague @SKSlovan — forbid @fkzalgiris fans "Pietų IV" для отображения флага (в поддержку этой потрясающей нации), они положили в свою собственную трубу. #СЛАВАУКРАИНА pic.twitter.com/Lw3t9Gw9Ah — LT_OSCE (@LT_OSCE) September 9, 2022

Отметим, аналогичный инцидент недавно произошел во время теннисного матча на турнире в Цинциннати. Болельщицу с украинским флагом заставляли покинуть трибуны. Интересно, что организаторы сослались на то, что размер флага превышал максимально допустимые габариты. Пользователь Facebook Назли Мамедова, которая, вероятно, была очевидцем событий, утверждает, что российские теннисистки пожаловались на рефери, что им мешает сине-желтое знамя на трибунах.

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