Громкий скандал в матче сборных Бразилии и Аргентины: полиция попыталась арестовать прямо на поле игроков гостей (видео)

В Южной Америке кипят дикие страсти.
Матч отборочного турнира Чемпионата мира-2022 между сборными Бразилии и Аргентины обернулся громким скандалом.
Поединок был остановлен, когда команды сыграли всего пять минут. На поле вышла полиция и попыталась арестовать игроков гостей Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндиа, Джовани Ло Чельсо и Кристиана Ромеро.
Все четверо выступают в Англии. В Бразилии же в отношении лиц, которые прибывают из Великобритании, действует 14-дневный карантин.
Как сообщает TyC Sports, во время въезда на территорию страны Мартинес, Буэндиа, Ло Чельсо и Ромеро дали миграционным службам ложную информацию, что они Туманный Альбион не посещали.
Бразильские правоохранители попытались задержать четверых футболистов в отеле Сан-Паулу, но оказалось, что те с командой уже уехали на игру, поэтому они проследовали за ними на стадион.
В знак протеста против действий полиции аргентинцы вместе со своим звездным капитаном Лионелем Месси отказались доигрывать матч и покинули поле.
Así fue como autoridades sanitarias detuvieron el Brasil vs Argentina por el tema de los jugadores Albicelestes que vinieron de Inglaterra— DIEGOL ⚽️ (@Diegol90Mx) September 5, 2021
no lo pudieron hacer antes del partido, en el aeropuerto, en el hotel rumbo al estadio. Tenía que empezar el partido
Que vergüenza pic.twitter.com/2dIjBFRnM4
- Бразильцы и аргентинцы лидируют в южноамериканском отборе ЧМ-2022. Первые набрали 21 очко в семи играх, вторые - 15.
- 10 сентября Бразилия должна принять Перу, Аргентина в этот же день дома сыграет с Боливией.