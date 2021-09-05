Громкий скандал в матче сборных Бразилии и Аргентины: полиция попыталась арестовать прямо на поле игроков гостей (видео)

Громкий скандал в матче сборных Бразилии и Аргентины: полиция попыталась арестовать прямо на поле игроков гостей (видео)

В Южной Америке кипят дикие страсти.

Матч отборочного турнира Чемпионата мира-2022 между сборными Бразилии и Аргентины обернулся громким скандалом.

Поединок был остановлен, когда команды сыграли всего пять минут. На поле вышла полиция и попыталась арестовать игроков гостей Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндиа, Джовани Ло Чельсо и Кристиана Ромеро.

Все четверо выступают в Англии. В Бразилии же в отношении лиц, которые прибывают из Великобритании, действует 14-дневный карантин.

Как сообщает TyC Sports, во время въезда на территорию страны Мартинес, Буэндиа, Ло Чельсо и Ромеро дали миграционным службам ложную информацию, что они Туманный Альбион не посещали.

Бразильские правоохранители попытались задержать четверых футболистов в отеле Сан-Паулу, но оказалось, что те с командой уже уехали на игру, поэтому они проследовали за ними на стадион.

В знак протеста против действий полиции аргентинцы вместе со своим звездным капитаном Лионелем Месси отказались доигрывать матч и покинули поле.

Así fue como autoridades sanitarias detuvieron el Brasil vs Argentina por el tema de los jugadores Albicelestes que vinieron de Inglaterra



no lo pudieron hacer antes del partido, en el aeropuerto, en el hotel rumbo al estadio. Tenía que empezar el partido



Que vergüenza pic.twitter.com/2dIjBFRnM4 — DIEGOL ⚽️ (@Diegol90Mx) September 5, 2021

Бразильцы и аргентинцы лидируют в южноамериканском отборе ЧМ-2022. Первые набрали 21 очко в семи играх, вторые - 15.

10 сентября Бразилия должна принять Перу, Аргентина в этот же день дома сыграет с Боливией.

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