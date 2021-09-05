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Громкий скандал в матче сборных Бразилии и Аргентины: полиция попыталась арестовать прямо на поле игроков гостей (видео)

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Громкий скандал в матче сборных Бразилии и Аргентины: полиция попыталась арестовать прямо на поле игроков гостей (видео)

Associated Press

В Южной Америке кипят дикие страсти.

Матч отборочного турнира Чемпионата мира-2022 между сборными Бразилии и Аргентины обернулся громким скандалом.

Поединок был остановлен, когда команды сыграли всего пять минут. На поле вышла полиция и попыталась арестовать игроков гостей Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндиа, Джовани Ло Чельсо и Кристиана Ромеро.

Все четверо выступают в Англии. В Бразилии же в отношении лиц, которые прибывают из Великобритании, действует 14-дневный карантин.

Как сообщает TyC Sports, во время въезда на территорию страны Мартинес, Буэндиа, Ло Чельсо и Ромеро дали миграционным службам ложную информацию, что они Туманный Альбион не посещали.

Бразильские правоохранители попытались задержать четверых футболистов в отеле Сан-Паулу, но оказалось, что те с командой уже уехали на игру, поэтому они проследовали за ними на стадион.

В знак протеста против действий полиции аргентинцы вместе со своим звездным капитаном Лионелем Месси отказались доигрывать матч и покинули поле.

  • Бразильцы и аргентинцы лидируют в южноамериканском отборе ЧМ-2022. Первые набрали 21 очко в семи играх, вторые - 15.
  • 10 сентября Бразилия должна принять Перу, Аргентина в этот же день дома сыграет с Боливией.
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