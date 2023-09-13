Скандал в отборе на Евро-2024: матч Румыния – Косово прервали из-за баннеров фанатов (фото, видео)

Матч 6-го тура отбора на Евро-2024 между сборными Румынии и Косово затмила скандальная выходка болельщиков хозяев.

В первом тайме, при счете 0:0, поединок был приостановлен из-за баннеров, которые румынские ультрас развернули на трибунах стадиона в Бухаресте. На них были надписи "Бессарабия – это Румыния" и "Косово – это Сербия".

Баннеры румынских ультрас на матчи против Косово/Фото: GSP

Кроме того, во время игры румынские фанаты скандировали эти лозунги. На 18-й минуте главный арбитр принял решение приостановить встречу, футболисты обеих команд ушли в подтрибунное помещение. А диктор стадиона обратился к болельщикам с требованием отказаться от противоправных действий.

BREAKING NEWS: Rumania vs Kosovo на берегу после "Kosovo is Serbia" chanting and banners на Rumania ultras end. pic.twitter.com/JLhah3FWhc — Emanuel Roşu (@Emishor) September 12, 2023

Пауза в матче продолжалась 50 минут. Все же организаторам поединка и полиции удалось унять ультрас Румынии, после чего игра была возобновлена.

После завершения матча Федерация футбола Румынии выступила с заявлением, в котором осудила действия фанатов.

"Мы решительно осуждаем безответственное поведение группы зрителей на стадионе, которое привело к приостановке футбольного матча между Румынией и Косово на "Национальном стадионе". Прежде всего, мы повторяем принцип, которым футбол руководствуется в Румынии, а именно: невмешательство политики в спорт", – говорится в заявлении федерации.

Поединок Румыния – Косово завершился победой команды хозяев со счётом 2:0.

По итогам шести туров сборная Румынии с 12 очками занимает второе место в группе I, где лидирует Швейцария (14 баллов). На третьей позиции – Израиль (11). Далее расположились Беларусь (4), Косово (4) и Андорра (2).

Матчи следующего тура этой группы состоятся 12 октября: Израиль – Швейцария, Беларусь – Румыния, Андорра – Косово.

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В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

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