Скандал в Первой лиге: футболист "Полесья" подло толкнул женщину-арбитра в спину во время матча (видео)

Скандальный эпизод затмил матч украинской Первой лиги между житомирским "Полесьем" и запорожским "Металлургом". Игрок хозяев Вадим Червак толкнул в спину главного арбитра поединка Софию Причину.

Инцидент произошел в конце встречи. За минуту до конца основного времени, когда счет был 1:2 в пользу запорожцев, в штрафной "Металлурга" упал полузащитник житомирского клуба Артем Козак.

Однако 24-летняя Причина, обслуживавшая этот матч, не трактовала этот эпизод как нарушение правил. Это вызвало возмущение у игроков "Полесья", которые сразу же подбежали к рефери и потребовали назначить пенальти.

Один из футболистов "Полесья" Вадим Червак не сдержал эмоций и позорно толкнул Софию в спину, за что получил красную карточку.

Поединок завершился победой "Металлурга" со счетом 1:2.

Видео скандального эпизода

После завершения матча Червак опубликовал пост на своей странице в Instagram, где извинился за свой скандальный поступок, который, по словам футболиста, был вызван эмоциями.

"Уважаемые болельщики и зрители, ставшие свидетелями нелепой ситуации во время матча. Я хочу искренне извиниться за свой поступок, за свои действия во втором тайме. Речь идет о стычке, которая произошла с женщиной-арбитром в конце матча.

Прежде всего, хочу выразить свои искренние извинения женщине-арбитру Софии Причине, которой я доставил неудобства в этой ситуации. А также каждому из вас, кто стал свидетелем этой стычки. Я знаю и понимаю, что мое поведение и поступок неправильные. Я не имел права этого делать и подвергаться своим эмоциям.

Мой поступок был вызван эмоциями и обстоятельствами, спровоцировавшими такое поведение. Но это, конечно, не оправдывает мой поступок и не ослабляет вину, которую я испытываю. Я очень сожалею о случившемся, и я готов сделать все, что в моих силах, чтобы исправить ситуацию. Я надеюсь на ваше понимание и еще раз прошу прощения у каждого из вас", – написал Червак в Instagram.

После этого поражения "Полесье" с 16 очками занимает второе место в чемпионской группе Первой лиги. Лидирует с 17 баллами "Оболонь-Бровар". На третьей строчке с 11 пунктами находится черкасский ЛНЗ, который на одно очко опережает запорожский "Металлург".

По результатам матчей чемпинской группы в УПЛ на следующий сезон выйдут две лучшие команды.

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