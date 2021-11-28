Скандал в Португалии: арбитр остановил матч при счете 0:7, у хозяев осталось 6 игроков

Скандал в Португалии: арбитр остановил матч при счете 0:7, у хозяев осталось 6 игроков

Из-за вспышки COVID-19 "Белененсеш" начал поединок вдевятером.

Матч 12-го тура чемпионата Португалии между "Белененсешем" и "Бенфикой" был прерван.

Из-за вспышки коронавируса большинство футболистов "Белененсеша" были вынуждены пропустить этот поединок. Команда обратилась в федерацию футбола Португалии с просьбой перенести матч, но им отказали. В результате хозяева поля не смогли собрать полный состав команды.

"Белененсеш", начинавший матч вдевятером, после первого тайма проигрывал 0:7. Игроки не хотели выходить на второй тайм, но через 20 минут после момента, когда игра должна была быть возобновлена, хозяева вышли на поле в составе семи человек. Сразу после свистка о продолжении встречи игрок хозяев сел на газон из-за повреждений и судья досрочно остановил этот матч.

После 12 туров "Беленесеш" находится на 15-м месте в турнирной таблице, а "Бенфика" занимает первую строчку.

Укаинец Роман Яремчук провел этот матч в запасе.

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