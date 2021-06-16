Скандал в стане соперника сборной Украины на Евро-2020: австрийского футболиста дисквалифицировали на матч с Нидерландами

Он нецензурно обругал страну-соперницу.
Футболист сборной Австрии Арнаутович пропустит поединок 2 тура групповой стадии Чемпионата Европы-2020 против Нидерландов.
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Отметим, что причиной такого решения Европейского футбольного союза стали оскорбления в адрес Северной Македонии, с которой австрийцы встречались в рамках 1 тура финальной части континентального первенства. В частности, Арнаутович оскорбил матерей из Албании, а также заявил, что "может купить всю Македонию".
Кроме того, Арнаутовича, который является сербом по происхождению, обвинили в оскорблении игроков Северной Македонии Эгзона Бейтулая и Эзгяна Алиоски, которые имеют албанское корни.
Как следствие, Арнаутович пропустит дуэль с "Оранье", которая состоится 17 июня в 22:00 по киевскому времени.
- На клубном уровне Арнаутович выступает за китайский клуб "Шанхай Порт";
- Австрия победила Северную Македонию со счетом 3: 1.
- 21 июня Австрия сыграет заключительный матч группы против сборной Украины.