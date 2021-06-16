Скандал в стане соперника сборной Украины на Евро-2020: австрийского футболиста дисквалифицировали на матч с Нидерландами

Он нецензурно обругал страну-соперницу.

Футболист сборной Австрии Арнаутович пропустит поединок 2 тура групповой стадии Чемпионата Европы-2020 против Нидерландов.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Отметим, что причиной такого решения Европейского футбольного союза стали оскорбления в адрес Северной Македонии, с которой австрийцы встречались в рамках 1 тура финальной части континентального первенства. В частности, Арнаутович оскорбил матерей из Албании, а также заявил, что "может купить всю Македонию".

Кроме того, Арнаутовича, который является сербом по происхождению, обвинили в оскорблении игроков Северной Македонии Эгзона Бейтулая и Эзгяна Алиоски, которые имеют албанское корни.

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Как следствие, Арнаутович пропустит дуэль с "Оранье", которая состоится 17 июня в 22:00 по киевскому времени.

На клубном уровне Арнаутович выступает за китайский клуб "Шанхай Порт";

Австрия победила Северную Македонию со счетом 3: 1 .

. 21 июня Австрия сыграет заключительный матч группы против сборной Украины.

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