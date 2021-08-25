Скандал в украинском футболе: клуб Первой лиги назвал "изнасилованием" судейство в матче с "Металлистом"

ФК "Оболонь" обратился к футбольным чиновникам с просьбой навести порядок в турнире.

Футбольный клуб "Оболонь" направил открытое письмо президенту УАФ Андрею Павелко и президенту ПФЛ Александру Каденко по итогам поединка Первой лиги против "Металлиста".

Игра, которая состоялась 22 августа в Харькове, завершилась разгромной победой хозяев со счетом 3:0. Во время матча арбитр уже на первой минуте назначил пенальти в ворота киевлян, а на 37-й минуте удалил с поля их игрока.

"То, что произошло 22 августа 2021 года в матче 5-го тура Чемпионата ПФЛ Украины между командами ФК "Металлист"(Харьков) и ФК "Оболонь" (Киев) с помощью арбитра Серпутько Г., который на 1-й минуте поставил сомнительный пенальти в наши ворота, а также предвзято трактовал эпизоды в пользу команды соперника на протяжении всей игры, мы расцениваем как изнасилования не только футбольного клуба "Оболонь", но и всего украинского футбола.

Люди, которые это делают, уверены, что не понесут никакого наказания. И эти процессы в нынешнем чемпионате чаще всего происходят в матчах с участием ФК "Металлист".

Статистика впечатляющая: за пять туров Чемпионата Первой лиги - пять пенальти в ворота соперников "Металлиста" и четыре удаления.

Мы понимаем, что многие ждут возвращения ФК "Металлист" в высший дивизион украинского футбола, но призываем к честности и соблюдению спортивного принципа и морали.

Мы, возможно, и не обращались бы к Вам с таким обращением, но этим заявлением также хотим поддержать украинских болельщиков, и в том числе болельщиков ФК "Металлист", которые хотят видеть честный футбол, а не судейский произвол, которое происходит на футбольном поле. Они не желают, чтобы в адрес их любимой команды снова раздавались непристойные скандирование с трибун, подобные тем, которые звучали в адрес бывшего ФК "Металлист".

И записка, которую передали нам болельщики ФК "Металлист" в поддержку нашего Клуба, предоставила нам дополнительные силы и уверенность в том, что настоящие болельщики видят, кто играет в честный футбол, а кто - нет, и ради таких болельщиков нужно продолжать играть в футбол.

Призываем все клубы ПФЛ придерживаться честных спортивных принципов и морали, уважать непосредственных участников Чемпионата и их болельщиков.

ФК "Оболонь" и его болельщики надеются, что Вы, как руководители украинского футбола, дадите официальную, справедливую оценку тем негативным процессам, которые происходят в нашем футболе и наведете элементарный порядок в турнире Первой лиги", - говорится в письме "Оболони".

После 4 сыгранных матчей "Оболонь" занимает восьмую строчку Первой лиги, имея в своем активе 7 очков.

"Металлист" в 5 поединках одержал 5 побед и возглавляет турнирную таблицу второго по престижности дивизиона страны.

Отметим, что это уже не первый скандал на старте сезона с участием "Металлиста". Ранее после матча с харьковчанами готов был сняться с розыгрыша Первой лиги "Альянс" - клуб из Липовой Долины Сумской области был близок к расформированию, но продолжил существование и выступления в чемпионате уже с новыми инвесторами.

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