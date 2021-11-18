Скандал в украинском хоккее: "Донбассу" грозит техническое поражение в выигранном матче УХЛ - что известно

Скандал в украинском хоккее: "Донбассу" грозит техническое поражение в выигранном матче УХЛ - что известно

Донецкий клуб бойкотировал "бан" своих игроков и выпустил их в поединке национального чемпионата.

Война в украинском хоккее не утихает. После того, как Федерация хоккея Украины (ФХУ) отстранила 6 игроков "Донбасса", самовольно покинувших расположение национальной команды накануне международного товарищеского турнира Euro Ice Hockey Challenge, донецкий клуб не согласился с этим решением и выпустил их на лед в следующем матче УХЛ

Ранее отстранены от официальных поединков на время проведения расследования были хоккеисты "Донбасса" Филипп Пангелов-Юлдашев, Виталий Андрейков, Виктор Захаров, Александр Пересунько, Никита Буценко и Илья Коренчук.

Однако руководство "Донбасса" заявило, что "бан", наложенный на игроков клуба, является нарушением трудового законодательства и собирается обратиться в суд.

"Игроки хоккеиного клуба "Донбасс" и других клубов не являются работниками ФХУ, то есть не имеют трудовых отношений с федерацией. Основным местом работы хоккеистов являются именно хоккейные клубы и любое препятствие в контексте выполнения трудовых обязательств должно рассматриваться как грубое нарушение трудовых отношений и может стать предметом судебных разбирательств", - отметил генеральный директор "Донбасса" Федор Ильенко.

Проигнорировав решение ФХУ, "Донбасс" с 6 дисквалифицированными игроками в составе обыграл "Днепр" (3:1). Но теперь победа донецкого клуба должна быть аннулирована. Ранее ФХУ уже присудила техническое поражение " Краматорску" , поскольку еще один дисквалифицированный по той же причине хоккеист Павел Таран вышел на матч с "Соколом".

Скандал в украинском хоккее: с чего все началось

Решение отозвать своих хоккеистов из сборной Украины было принято Колесниковым после заседания общего собрания УХЛ. В федерации хоккея отметили, что Колесников "в который раз пытался навязать другим участникам общества свое видение процесса развития организации". В итоге Колесников демонстративно покинул заседание общего собрания.

Не стал выполнять приказ Колесникова только один игрок "Донбасса" Виталий Лялька. Сразу после этого клуб сообщил, что расторг с ним контракт.

По информации XSport, шесть украинских клубов, среди которых "Донбасс" и "Краматорск", приняли решение учредить новую организацию - хоккейную Суперлигу. В нее также вошли "Белый Барс", МХК "Динамо", "Мариуполь" и "Молодая Гвардия".

На товарищеском турнире в Будапеште сборная Украины провела два матча, в которых уступили Италии (3:4 по буллитам) и Венгрии (1:2), заняв третье место.

С 25 апреля по 1 мая 2022 года "сине-желтые" примут участие в Чемпионате мира в дивизионе 1В, который состоится в польском Катовице. Соперниками Украины будут Польша, Эстония, Япония, Литва и Сербия.