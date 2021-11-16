Скандал в украинском хоккее: ФХУ наказала игроков, которые "убежали" из сборной Украины

Скандал в украинском хоккее: ФХУ наказала игроков, которые "убежали" из сборной Украины

Семь хоккеистов были отстранены от официальных матчей на период расследования.

Дисциплинарный комитет Федерации хоккея Украины наказал 7 игроков , самовольно покинувших расположение национальной команды накануне международного товарищеского турнира Euro Ice Hockey Challenge.

Они отстранены от официальных поединков на время проведения расследования, сообщается на официальном сайте организации.

Напомним, за день до начала турнира хоккеисты "Донбасса" - Филипп Пангелов-Юлдашев, Виталий Андрейков, Виктор Захаров, Александр Пересунько, Никита Буценко и Илья Коренчук, а также игрок "Краматорска" Павел Таран покинули расположение сборной после того, как такое распоряжение дал президент "Донбасса" Борис Колесников.

Решение отозвать своих хоккеистов из сборной Украины было принято Колесниковым после заседания общего собрания УХЛ. В федерации хоккея отметили, что Колесников "в который раз пытался навязать другим участникам общества свое видение процесса развития организации". В итоге Колесников демонстративно покинул заседание общего собрания.

Не стал выполнять приказ Колесникова только один игрок "Донбасса" Виталий Лялька. Сразу после этого клуб сообщил, что расторг с ним контракт.

По информации XSport, шесть украинских клубов, среди которых "Донбасс" и "Краматорск", приняли решение учредить новую организацию - хоккейную Суперлигу. В нее также вошли "Белый Барс", МХК "Динамо", "Мариуполь" и "Молодая Гвардия".

На товарищеском турнире в Будапеште сборная Украины провела два матча, в которых уступили Италии (3:4 по буллитам) и Венгрии (1:2), заняв третье место.

С 25 апреля по 1 мая 2022 года "сине-желтые" примут участие в Чемпионате мира в дивизионе 1В, который состоится в польском Катовице. Соперниками Украины будут Польша, Эстония, Япония, Литва и Сербия.

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