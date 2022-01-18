Скандал в украинском хоккее: ФХУ отстранила от соревнований 171 человека

Федерация наказала нарушителей правил.

Федерация хоккея Украины устранила на неопределенный срок всех лиц, причастных к организации матчей украинской хоккейной Суперлиги.

"ФХУ приняла применить к организаторам и участникам мероприятия "Хоккейная Суперлига Украины" дисциплинарную санкцию в виде дисквалификации по текущим официальным соревнованиям по хоккею с шайбой сезона 2021-2022 годов и исключению на неопределенный срок из числа участников будущих официальных спортивных мероприятий по хоккею которых осуществляется прямо и/или опосредованно Федерацией хоккея Украины независимо от смены должности, команды и т.д.", — говорится в заявлении Федерации хоккея Украины.

Отмечается, что указанная дисциплинарная санкция вступает в силу 17 января 2022 года. Дисквалифицированные могут оспорить решение ФХУ в апелляционном порядке.

Среди дисквалифицированных – 171 человек, включая генерального директора Суперлиги Сергея Варламова, а также исполнительного и спортивного директоров организации Андрея Басевича и Александра Победоносцева.

С полным списком дисквалифицированных можно ознакомиться по ссылке.

Скандал в украинском хоккее: с чего все началось

В преддверии товарищеского турнира в Венгрии 6 хоккеистов "Донбасса" и один игрок "Краматорска" самовольно покинули расположение сборной Украины.

Решение отозвать своих хоккеистов из национальной команды было принято президентом "Донбасса" Борисом Колесниковым после заседания общего собрания УХЛ.

В федерации хоккея отметили, что Колесников "в который раз пытался навязать другим участникам общества свое видение процесса развития организации". В итоге Колесников демонстративно покинул заседание общего собрания.

Не стал выполнять приказ Колесникова только один игрок "Донбасса" Виталий Лялько. Сразу после этого клуб сообщил, что расторг с ним контракт.

После этого Федерация хоккея Украины (ФХУ) отстранила игроков, самовольно покинувших расположение сборной от официальных поединков на время проведения расследования. Однако "Донбасс" и "Краматорск" три матча подряд бойкотировали "бан" своих хоккеистов и выпускали их на лед в играх УХЛ, за что и были исключены из чемпионата.

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