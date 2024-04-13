Скандал во время матча теннисной сборной Украины: известного мецената выгнали из эфира за русский язык

Юрия Сапронова отстранили от комментирования поединка, поскольку он говорил на русском.

Языковой скандал вспыхнул во время прямой трансляции матчевого противостояния между теннисными сборными Украины и Румынии в рамках квалификации Кубка Билли Джин Кинг. Харьковского бизнесмена и мецената Юрия Сапронова сняли с эфира из-за того, что он разговаривал на русском.

Сапронова, который является одним из самых известных украинских теннисных меценатов (в тим числе инвестировал в карьеру первой ракетки Украины Элины Свитолиной – прим.), пригласили в качестве эксперта и комментатора в студию канала Setanta Sports.

В начале эфира Юрий извинился за то, что будет говорить на русском языке, ведь не может свободно разговаривать на украинском. Он также отметил, что изучает украинский язык, но пока не добился особых успехов в этом.

Сапронов в предматчевой студии и во время комментирования матча между Светолиной и румынкой Жаклин Кристиан говорил на русском. Это вызвало возмущение немалого количества зрителей, смотревших трансляцию. Они выразили свое недовольство в комментариях на YouTube канала, а затем Юрий посреди матча загадочно исчез из эфира.

Позже Сапронов на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором публично раскритиковал руководство Setanta Sports, которое приказало ему покинуть студию из-за того, что он разговаривал в эфире на русском языке.

"Получил благодарность. За весомый вклад на протяжении 26 лет в украинский теннис. Сегодня ночью я был изгнан из студии канала Setanta Sports после 1-го сета матча сборной Украины против сборной Румынии на неофициальном командном чемпионате мира по теннису Кубок Билли Джин Кинг. Играли Элина Свитоліна та Жаклин Кристиан.

Вежливо изгнан. Матч транслировал ТВ-канал Setanta (это сотни тысяч телезрителей по подписке 70 гривен в месяц) и бесплатно в YouTube. Там его смотрело 2400 человек. В YouTube был чат, с никнеймами.

Я посчитал: 15-20 человек подняли хай в чате YouTube, за то, что я комментирую не на украинском языке. Я в начале трансляции и во время нее трижды объяснил своим пока не очень хорошим украинским языком, но развернуто, почему я буду комментировать на русском.

После первого сета пришел звонок от владельцев Setanta редактору программы с указанием снять меня с эфира.

В теннисе я давно. С 1998 года. Думаю, мне есть чем гордиться. Есть, что рассказать, показать, поделиться опытом и знаниями с людьми. Бесплатно, конечно.

Если очень коротко, то:

1. В Харькове за свои деньги я построил 24 теннисных корта.

2. За мои деньги в Харькове было проведено 5 матчей сборной Украины в Кубке Федерации и один матч Кубка Дэвиса.

3. За мои деньги сборная Украины провела матчи КФ в Болгарии, Австралии, Аргентине, Италии.

4. За мои деньги (я отвечал в стране с 2006 по 2011 год за женский теннис) сборная Украины с 35-го места в мировом рейтинге поднялась на 6-е. До сих пор этот результат не повторен ни одной сборной Украины ни в одном виде спорта в командных видах спорта.

5. В моей приватной спортивной школе 17 лет тренируется больше 100 детей.

6. Элина Свитолина.

Когда ей было 13 лет, я подписал с ней 7-летний спонсорский контакт, и она переехала из Одессы тренироваться в Харьков. Позже мы продлили с ней контракт еще на 5 лет. На мой взгляд, есть чем гордиться. Это не бизнес. Это меценатство. Все вышеперечисленное стоило мне больше 10 миллионов долларов США.

Меня позвали комментировать теннис. Вы меня позвали, не я вас. Я не государственный служащий и депутат. Сейчас харьковский волонтер с первого дня активной фазы войны с рашистами. С 24 февраля 2022 года по настоящее время я в Харькове. Я не понимаю, Вам, Setanta, нужен был я, Юрий Сапронов со своей теннисной историей (выше), опытом или что-нибудь, как выяснилось другое?

То есть патриот – это только украинец, говорящий на украинском языке? Совершенно не важно, что он сделал и делает для Украины, Харькова и тенниса в частности? Совершенно не важно, профи он в этом или лох, но говорит по-украински? Вариантов патриота два – украиноязычный и немой?

Спасибо, украинское сообщество. Спасибо, Setanta. Да, пошли н***й, владельцы Setanta. Назоветесь, кто Вы? Подискутируем о патриотизме. Публично. Наберетесь ли Вы смелости сегодня в прямом эфире объяснить, что не Сапронов из эфира ушел, потому что начался комендантский час (как разлетаются слухи), а Вы его выгнали и за что?

P.S. Поздравляю всех с отличной игрой Леси Цуренко и Элины Свитолиной! Мы впереди 2:0 после первого дня! Болеем за Украину, люди!", – написал Сапронов.

После первого игрового дня сборная Украины ведет со счетом 2:0 в матчевой дуэли с Румынией. Свои одиночные матчи выиграли Леся Цуренко (победила Ану Богдан) и Элина Свитолина (обыграла Жаклин Кристиан). Для общей победы "сине-желтым" достаточно выиграть еще один поединок.

На субботу, 13 апреля, запланированы встречи Свитолина – Богдан и Цуренко – Кристиан, а также поединок в парном разряде, где Украину представят Людмила и Надежда Киченок, а Румынию – Анка Тодони и Мара Гае.

Победитель матча Украина – Румыния выйдет в финальный раунд Кубка Билли Джин Кинг, а проигравшая команда вернется в раунд плей-офф.

Отметим, что Украина третий год подряд пытается пробиться в финальную часть Кубка Билли Джин Кинг. В 2022 году наши теннисистки уступили сборной США, а в 2023-м – команде Чехии.

Подписывайтесь на каналы TSN.ua в Telegram и Viber, а также страницы TSN.ua и ТСН Проспорт в Facebook.

Читайте также:

Сестры Киченок драматично проиграли финал парного турнира в Чарльстоне

Расплата за поддержку Лукашенко: белорусскую теннисистку Соболенко не допустили к Олимпиаде-2024

Довела до истерики: Соболенко разбила ракетку после поражения от Калининой в Майами (видео)