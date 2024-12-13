Скандал во время жеребьевки отбора ЧМ-2026: ФИФА показала карту Украины без аннексированного Крыма

На продемонстрированной карте оккупированный полуостров не был обозначен как часть Украины.

Международная федерация футбола (ФИФА) сконфузилась во время жеребьевки группового раунда европейской квалификации чемпионата мира 2026 года, показав в трансляции карту Украины без Крыма.

Перед стартом процедуры жеребьевки ФИФА решила напомнить регламент проведения отборочного турнира и показала карту Европы во время разъяснения о том, что ряд сборных будут разведены по разным группам.

На продемонстрированной карте оккупированный россиянами полуостров Крым не был обозначен как часть Украины.

ФИФА во время жеребьевки ЧМ-2026 показала карту Украины без аннексированного Крыма / Фото - трансляция "Суспільне Спорт"

Во время жеребьевки сборную Украины разводили по разным группам с командой Беларуси. Российскую сборную не допустили к отбору на ЧМ-2026. Команда страны-агрессора продолжает быть отстранена от международных соревнований из-за полномасштабного военного вторжения РФ в Украину.

Отметим, что сборная Украины попала в группу D, где сыграет с победителем четвертьфинала Лиги наций Хорватия – Франция, Исландией и Азербайджаном.

На ЧМ-2026 выйдут 16 европейских сборных. 12 победителей групп напрямую попадут в финальную стадию Мундиаля. Еще четыре путевки на планетарное первенство будут разыграны в плей-офф, где сразятся 12 обладателей вторых мест отборочных групп ЧМ и 4 лучших победителя групп Лиги наций-2024/25, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе квалификации.

Групповой раунд европейского отбора на ЧМ-2026 продлится с марта по ноябрь 2025 года. Стыковые матчи плей-офф состоятся в марте 2026 года, они будут состоять из одноматчевых полуфиналов и финалов.

ЧМ-2026 состоится сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. Этот Мундиаль станет первым, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

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