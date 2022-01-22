Скандал вокруг Мораеса: бразильское издание исправило нашумевшее интервью форварда "Шахтера"

Также за Жуниора вступился капитан "горняков" Андрей Пятов.

Бразильское издание Lance!, ранее опубликовавшее резонансное интервью нападающего донецкого "Шахтера" Жуниора Мораеса, дополнило цитату игрока.

В разговоре с журналистами бразильского СМИ 34-летний футболист выразил обеспокоенность по поводу возможного нападения армии РФ на Украину.

"Мы, бразильцы, были напуганы всеми этими новостями. Я всегда на связи с украинцами, которые в курсе, поэтому мы всегда начеку и готовы действовать, если что-то случится Я испытывал большое напряжение в 2014 году, я видел все с самого начала и не хочу, чтобы это повторилось. Никто не заслуживает войны", - якобы сказал Мораес.

После этих слов Мораеса начали хейтить в соцсетях. Футболисту вспомнили, что он получил украинский паспорт, чтобы иметь возможность играть за сборную Украины, а теперь называет себя "бразильцем", когда возникла реальная угроза вторжения России.

"Как на Евро поехать, так он украинец, а как война - так бразилец", - написал в комментарии к новости известный украинский футболист Роман Зозуля.

Однако теперь издание Lance добавило в свою новость еще один абзац. Согласно исправленному варианту, Мораес в интервью назвал себя "украинцем".

"Я украинец, и не хочу войны. Бразильцы обеспокоены, они спрашивают меня, что происходит. Я на связи с украинцами, чтобы передавать им информацию", - сказал Мораес.

Точку в скандале решил поставить капитан "горняков" Андрей Пятов и вступился за Мораэса, опубликовав пост у себя в Instagram.

"Сегодня пообщался с Мораесом. Фейковый шум вне поля никогда не влияет положительно на психологию игрока. Поэтому, на правах капитана, хочу поставить точку во вчерашнем вопросе. Сам был удивлен заголовками в украинских СМИ. Что случилось? Издание Lance! просто неправильно описало диалог с Мораесом.

Если почитаете первоисточник, заметите два предложения рядом. Первое начинается со слов "Nós, brasileiros" (мы, бразильцы). Следующее предложение начинается со слов "Eu sou ucraniano e nao quero que tenha uma guerra" (я украинец и не хочу войны).

В самом начале статьи написано, что Жуниор - украинец. Поэтому заголовки не впервые высосаны из пальца. Жуниор уже 10 лет играет в Украине. Его футболка с сине-желтым флагом. Этим все сказано.

Не ищите проблем там, где их нет. Старайтесь фокусироваться на действиях, которые помогают развивать украинский футбол, а не создают напряжение. Больше будет пользы", - написал Пятов в соцсети.

Ранее сообщалось, что Мораес отреагировал на эту ситуацию постом в Instagram. Там Жуниор отметил, что гордится своим украинским гражданством.

"Я украинец! Я горжусь тем, что я украинец! С 2012 года я приехал в Украину и сегодня живу здесь, даже когда имел возможность уехать. Пожалуйста, не делитесь фейковыми новостями о моей жизни", - написал Жуниор.

Мораес свободным агентом присоединился к "Шахтеру" в июле 2018 года. Приход Жуниора вызвал споры среди фанатов, поскольку предыдущим его клубом был ярый конкурент "горняков" в Чемпионате Украины - киевское "Динамо".

С этого момента Жуниор провел за донецкий клуб 105 матчей во всех соревнованиях и забил 61 гол. Он дважды подряд становился лучшим бомбардиром чемпионата Украины, а в прошлом сезоне преодолел рубеж 100 мячей в турнире суммарно за карьеру.

В 2019 году бразилец получил украинский паспорт и был вызван в национальную сборную нашей страны. В составе "сине-желтых" он провел 11 поединков, забил один гол.

В апреле 2021 года Мораес получил травму на тренировке и выбыл на полгода, а в конце ноября вернулся к занятиям в общей группе. В декабре Жуниор подписал новое соглашение с "горняками", которое рассчитано до 30 июня 2022 года.

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