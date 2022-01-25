Скандальная "кража" футболиста: в "Десне" рассказали, как продвигается дело

Президент черниговского клуба настроен бороться за Калитвинцева.

Президент "Десны" Владимир Левин рассказал о том, как продвигается дело по громкому переходу футболиста Владислава Калитвинцева в "Александрию".

"Десна" подала документы в Палату споров УАФ. Такой же пакет был отправлен в "Александрию" и Калитвинцеву. Думаю, что в ближайшее время будет рассмотрение этой ситуации, и игрок вернется в клуб. Все могут совершить какие-то технические ошибки. Думаю, что этот вопрос решится между клубами. Это не большая проблема.

Больше здесь вопрос к футболисту. Почему он поехал подписывать контракт с другой командой, если у него было действующее соглашение с нами? У нас выплачена декабрьская заработная плата всей команде. Просто люди выходят сами, не хотят брать деньги. Мы не можем футболиста силой заставить получить зарплату. Он должен вернуться в клуб, начать играть и получить свои деньги", — сказал Левин в эфире Футбол NEWS.

В нынешнем сезоне на счету Калитвинцева 16 матчей за "Десну" в УПЛ, три гола и четыре результативных передачи.

Напомним, что накануне "Александрия" объявила о подписании полузащитника Владислава Калитвинцева, однако, как оказалось, официально он еще остается игроком "Десны".

Читайте также:

Зимнее межсезонье-2022: календарь и результаты спаррингов клубов УПЛ

"Считают нас своими рабами": украинский футболист высказался о работе в Польше

Греческий клуб посвятил победу украинскому футболисту и еще двум игрокам – всех постигла трагедия