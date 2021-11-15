Скандальное интервью Абраменко: олимпийский чемпион заявил, что его слова о России "перекрутили"

Спортсмен уточнил свои предыдущие слова о войне между Украиной и РФ.

Обладатель золотой медали зимних Олимпийских игр-2018, украинский фристайлист Александр Абраменко прокомментировал свое скандальное интервью, где отказался назвать Россию страной-агрессором.

В сюжете "Военного телевидения Украины" 33-летний уроженец Харьковской области объяснил, что не подвергает сомнению агрессию со стороны России. Спортсмен утверждает, что некоторые моменты в его интервью были "перекручены" журналистами.

"Был удивлен, когда увидел эту статью в интернете, потому что некоторые моменты были перекручены и выставлены не так, как я считаю. Я, конечно, понимаю, что идет агрессия со стороны России против наших территорий, которые защищают наши воины. Там осветили так, будто бы я не понимаю, что происходит. Я понимаю, что все, что я мог бы сказать, может быть неверно воспринято и использовано Российской Федерацией в пропагандистских целях.

От своего имени хочу поблагодарить всех военнослужащих, которые находятся на востоке Украины и защищают нашу территорию. Хочу пожелать им силы духа, терпения и желаю всем вернуться домой живыми", - сказал Абраменко.

Абраменко завоевал для Украины единственную медаль на зимней Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане - "золото" в лыжной акробатике.

В 2019 году Александр выиграл серебро Чемпионата мира, который принимала Юта (США).

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