Скандальное решение: Россия заменит Норвегию на молодежном чемпионате мира по хоккею

Российские болельщики на трибунах / © Associated Press

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Международная федерация хоккея (IIHF) внесла сборную России в состав участников молодежного чемпионата мира (U-20), из-за чего команда Норвегии потеряла место в элитном дивизионе и должна опуститься в Дивизион IA.

Об этом сообщает Норвежский хоккейный союз (NIHF).

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"Норвежская федерация хоккея получила уведомление от Международной федерации хоккея (IIHF) о том, что, согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS) от пятницы, 30 октября, она обязана принять необходимые меры для возобновления участия России в молодежном чемпионате мира.

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Поскольку IIHF обязана придерживаться решения CAS, она должна продолжить реализацию этого решения и внести необходимые коррективы в структуру чемпионата.

В новой схеме чемпионата мира U-20 в Канаде, который начнется 26 декабря, Россия отмечена как десятая страна. Это означает, что Норвегия как команда с самым низким рейтингом переходит в дивизион IA", — говорится в заявлении.

Генеральный секретарь NIHF Петтер Салстен заявил, что организация осведомлена об этой ситуации и ожидает от IIHF дальнейшую информацию. Спортивный функционер подчеркнул позицию Норвегии относительно отказа играть с представителями РФ, пока продолжается военная агрессия на территории Украины.

"Мы осведомлены о ситуации и мерах, которые IIHF вынуждена принять, и будем ждать дополнительную информацию от IIHF в ближайшие дни. Ранее мы четко высказали свою позицию касательно участия России, считая, что она не должна участвовать в международных соревнованиях, пока продолжается война в Украине.

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Это также наглядно демонстрирует все практические затруднения и непосредственные последствия для всех привлеченных сторон в случае немедленного возобновления участия этой страны", — отметил Салстен.

В то же время норвежский функционер отметил, что Канада, являющаяся хозяйкой турнира, раньше четко давала понять, что не собирается пускать в свою страну команду страны-агрессора.

"Власти Канады четко заявили, что российским игрокам не будут выдавать визы для участия в молодежном чемпионате мира. Кроме того, несколько стран-участниц заявили, что не будут принимать участия или не будут играть против России, если им придется встретиться с ней на чемпионате. Поэтому мы надеемся, что окончательное решение о нашем участии в Канаде в декабре еще не принято", — подытожил Салстен.

Молодежный чемпионат мира по хоккею состоится в Канаде с 26 декабря по 5 января 2027 года.

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Ранее премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его страна не пустит сборную России на молодежный чемпионат мира по хоккею, несмотря на скандальное решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об отмене ее отстранения от международных турниров.

Швейцария уже объявила, что отказывается играть с россиянами на молодежном чемпионате мира по хоккею.

Напомним, 30 октября CAS удовлетворил апелляцию российской федерации хоккея и отменил отстранение российских команд от международных турниров, обязав Международную федерацию хоккея (IIHF) разрешить сборным страны-оккупанта участвовать в мировых соревнованиях.

Из-за этого возникла угроза, что Россия может занять место Украины на ЧМ-2027 по хоккею в элитном дивизионе.

Сборная Украины по хоккею последней квалифицировалась на ЧМ-2027 в элите, заняв второе место на ЧМ-2026 в дивизионе ІА.

В то же время, CAS обязал IIHF вернуть российские команды к международным соревнованиям, в том числе и сборную России на чемпионат мира на том уровне, на котором ее отстранили в 2022 году. Поскольку мужская сборная РФ тогда выступала в элитном дивизионе, ее возвращение могло означать, что Украина потеряет свое место среди сильнейших команд мира.

Однако бывший вице-президент Международной федерации хоккея (IIHF) Калерво Куммола заверил, что сборную Украины не исключат из элиты ЧМ-2027 по хоккею. В то же время вопрос возвращения России в международный хоккей остается в повестке дня.

Ряд европейских сборных, включая Финляндию, Норвегию, Данию, Латвию, Чехию, Швецию, Францию и Австрию уже заявили, что будут бойкотировать матчи с российской командой на мировом первенстве. Кроме того, из-за потенциального участия российской сборной будущий ЧМ-2027 по хоккею начал терять спонсоров.

ЧМ-2027 по хоккею в элитном дивизионе состоится с 14 по 30 мая 2027 года в Германии.

Сборная Украины в десятый раз в истории и впервые с 2007 года выступит на чемпионате мира в элитном дивизионе. Лучшим результатом "сине-желтых" было девятое место на ЧМ-2002.

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