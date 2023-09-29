Скандальное решение: российских спортсменов официально допустили к Паралимпиаде-2024

Российские спортсмены были допущены к участию в Паралимпийских играх 2024 года, которые состоятся в Париже.

Соответствующее решение было принято 29 сентября на Генассамблее Международного паралимпийского комитета (МПК) в Бахрейне.

Против полной приостановки членства российского национального паралимпийского комитета проголосовали 74 члена МПК, 65 проголосовали "за", еще 13 воздержались.

После этого делегаты проголосовали за частичное отстранение Паралимпийского комитета России (90 – "за", 56 – "против", шесть – "воздержались").

Это означает, что российские спортсмены выступят на Паралимпийских играх-2024 под нейтральным флагом.

Летние Паралимпийские игры во французской столице Париже состоятся с 28 августа по 8 сентября 2024 года.

Следует отметить, что представители государств-агрессоров не участвовали в зимней Паралимпиаде-2022 в Пекине, поскольку Международный паралимпийский комитет отстранил российских и белорусских спортсменов после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) еще не принял окончательное решение о том, будут ли российские и белорусские спортсмены допущены к Олимпиаде-2024, которая состоится в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

В конце июля МОК не пригласил Россию и Беларусь на Олимпийские игры-2024. Это означает, что государства-агрессоры не будут представлены на ОИ-2024 под своими флагами, однако не исключено, что их атлеты будут допущены к соревнованиям в нейтральном статусе.

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