- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 517
- Время на прочтение
- 2 мин
Скандальное удаление: Парагвай в меньшинстве одолел Турцию на ЧМ-2026
Парагвайский вингер Мигель Альмирон получил прямую красную карточку за прикрытие рта рукой.
Сборная Парагвая обыграла команду Турции в матче второго тура группы D чемпионата мира-2026 по футболу. Поединок на арене "Levi's Stadium" в американском городе Санта-Клара завершился со счетом 0:1.
Уже на 2-й минуте встречи парагвайцы открыли счет — Матиас Галарса забил гол ударом издали после передачи от Хулио Энкисо.
В конце первого тайма Парагвай остался в меньшинстве — на 45+3-й минуте вингер американской сборной Мигель Альмирон получил прямую красную карточку за то, что прикрыл свой рот рукой и что-то сказал защитнику турок Мерту Мюлдюру.
После просмотра видеоповтора (VAR) главный арбитр матча Иван Арсидес Сиснерос из Сальвадора показал Альмирону прямую красную карточку, руководствуясь новыми правилами ФИФА.
"Правило Винисиуса" было введено после того, как в матче Лиги чемпионов-2025/26 между мадридским "Реалом" и лиссабонской "Бенфика" разразился расистский скандал между Винисиусом Жуниором и Джанлукой Престиани — аргентинец прикрыл рот рукой и якобы назвал бразильца "обезьяной".
Несмотря на игру весь второй тайм в меньшинстве, парагвацы сумели сдержать напор турок и удержали победный счет.
Отметим, что в первом туре Парагвай потерпел разгромное поражение от США (1:4), а Турция проиграла Австралии (0:2).
В другом матче 2-го тура этого квартета США уверенно обыграли Австралию — 2:0.
После двух туров США (6 очков) лидируют в группе D и досрочно обеспечили себе выход в плей-офф с первого места. Австралия и Парагвай имеют по 3 балла. Турция (0) занимает последнюю строчку — это первая сборная, потерявшая шансы на плей-офф ЧМ-2026.
В заключительном третьем туре парагвацы сыграют с австралийцами, а турки сразятся с американцами. Оба поединка состоятся 26 июня, в 05:00 по киевскому времени.
ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.
Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.
Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.
Также на нашем сайте можно посмотреть турнирные таблицы во всех группах ЧМ-2026 по футболу.