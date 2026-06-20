Скандальное удаление: Парагвай в меньшинстве одолел Турцию на ЧМ-2026

Турция — Парагвай / © Associated Press

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Сборная Парагвая обыграла команду Турции в матче второго тура группы D чемпионата мира-2026 по футболу. Поединок на арене "Levi's Stadium" в американском городе Санта-Клара завершился со счетом 0:1 .

Уже на 2-й минуте встречи парагвайцы открыли счет — Матиас Галарса забил гол ударом издали после передачи от Хулио Энкисо.

Турция — Парагвай / © Associated Press

В конце первого тайма Парагвай остался в меньшинстве — на 45+3-й минуте вингер американской сборной Мигель Альмирон получил прямую красную карточку за то, что прикрыл свой рот рукой и что-то сказал защитнику турок Мерту Мюлдюру.

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После просмотра видеоповтора (VAR) главный арбитр матча Иван Арсидес Сиснерос из Сальвадора показал Альмирону прямую красную карточку, руководствуясь новыми правилами ФИФА.

Турция — Парагвай / © Associated Press

"Правило Винисиуса" было введено после того, как в матче Лиги чемпионов-2025/26 между мадридским "Реалом" и лиссабонской "Бенфика" разразился расистский скандал между Винисиусом Жуниором и Джанлукой Престиани — аргентинец прикрыл рот рукой и якобы назвал бразильца "обезьяной".

Несмотря на игру весь второй тайм в меньшинстве, парагвацы сумели сдержать напор турок и удержали победный счет.

Отметим, что в первом туре Парагвай потерпел разгромное поражение от США (1:4), а Турция проиграла Австралии (0:2).

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В другом матче 2-го тура этого квартета США уверенно обыграли Австралию — 2:0.

После двух туров США (6 очков) лидируют в группе D и досрочно обеспечили себе выход в плей-офф с первого места. Австралия и Парагвай имеют по 3 балла. Турция (0) занимает последнюю строчку — это первая сборная, потерявшая шансы на плей-офф ЧМ-2026.

В заключительном третьем туре парагвацы сыграют с австралийцами, а турки сразятся с американцами. Оба поединка состоятся 26 июня, в 05:00 по киевскому времени.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

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