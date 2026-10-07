Скандального Бубку переизбрали в исполком НОК Украины: Гутцайт объяснил, почему это произошло

Сергей Бубка / © Associated Press

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Президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт объяснил, почему Сергей Бубка остался в составе исполнительного комитета организации, куда был переизбран на отчетно-выборной Генассамблее НОК Украины во вторник, 6 октября.

Гутцайт в комментарии Суспільне Спорт объяснил эту ситуацию невозможностью исключить Бубку без последствий для НОК Украины, поскольку он является членом Международного олимпийского комитета (МОК).

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Именно статус члена МОК подразумевает автоматическое вхождение в исполком национального олимпийского комитета.

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"Он является членом Международного олимпийского комитета. По уставу и Хартии МОК Сергей Назарович Бубка, как член МОК, автоматически становится членом исполкома Национального олимпийского комитета", — объяснил Гутцайт.

Убрать Бубку из НОК Украины, как отметил Гутцайт, в организации не могут — это противоречит требованиям МОК. Если вдруг это произойдет, то НОК Украины могут наказать строгими санкциями.

"Хочу объяснить людям, что это Хартия — конституция Международного олимпийского комитета. Если мы исключим его из исполкома по любым причинам, мы нарушим Хартию МОК. За это Национальный олимпийский комитет Украины могут лишить флага и применить другие санкции", — заявил Гутцайт.

Сам Гутцайт 6 октября также был переизбран президентом НОК Украины. Он был единственным кандидатом на должность и получил 164 из 166 голосов. Двое делегатов воздержались.

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Таким образом, Гутцайт будет возглавлять НОК Украины до 2030 года. Вместе с ним был переизбран исполнительный комитет организации, в состав которого вошел и Бубка.

Гутцайт сменил Бубку на посту президента НОК Украины в ноябре 2022 года. Сергей неизменно возглавлял организацию с 2005 года.

После начала полномасштабного российского вторжения Бубка выехал из Украины. В ноябре 2023 года СБУ заочно сообщила о подозрении его брату Василию по статьям о коллаборационной деятельности и содействии террористической организации "ДНР".

Напомним, в 2023 году издание Bihus.info опубликовало расследование, в котором сообщалось, что ООО "Фирма "Монблан", учредителями которого являются Сергей Бубка и его брат Василий, получило первые подряды от террористов "ДНР" и начало поставлять им горючее.

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Напомним, в феврале скелетонист Владислав Гераскевич с трибуны Верховной Рады призвал лишить Бубку звания Героя Украины.

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