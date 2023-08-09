Скандального экс-игрока "Зари" не пустили на матч Лиги чемпионов в Шотландии из-за российского паспорта

Полузащитник швейцарского клуба "Серветт" Гаэль Ондуа не смог прибыть в Шотландию на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против "Рейнджерса" из-за своего российского паспорта.

Британские власти не выдали 27-летнему футболисту сборной Камеруну визу, поэтому он не попал в состав делегации своей команды на поединок в Глазго. Об этом сообщается на официальном сайте "Серветта".

"Гаэля Ондуа лишили поездки в Глазго. Ему до сих пор не выдана виза британскими властями. Игрок не поедет в Глазго. Значительных усилий, сделанных более двух недель назад клубом и его игроком, в том числе в сотрудничестве с Шотландской футбольной ассоциацией, оказалось мало. Клуб сожалеет об этой ситуации и поддерживает своего игрока и его команду, которой по неспортивным причинам придется играть без важного игрока", – говорится в заявлении швейцарского клуба.

Матч "Рейнджерс" – "Серветт" состоится 9 августа. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени. Ответный поединок команды сыграют 15 августа в Швейцарии.

Победитель противостояния в раунде плей-офф Лиги чемпионов сразится за выход в групповой этап с сильнейшим в паре ПСВ Эйндховен (Нидерланды) – "Штурм" (Австрия).

Гаэль Ондуа: что известно о футболисте

Ондуа родился в Камеруне, но вырос в России. Его отец работал в посольстве Камеруна в Москве. Футболист имеет двойное гражданство – Камеруна и РФ. В начале 2022 года он собирался выступать за сборную России, но после того, как государство-террорист выбросили из международного футбола, согласился на вызов от сборной Камеруна.

Интересно, что в декабре 2017 года Ондуа подписал контракт с луганской "Зарей". Однако уже в марте 2018 года он покинул украинскую команду, не сыграв за нее ни одного матча. Следующим его клубом стал российский "Анжи". Сейчас Гаэль защищает цвета швейцарского "Серветта".

На чемпионате мира-2022 в Катаре Ондуа играл за сборную Камеруна с флагом страны-агрессора на бутсах.

Это вызвало волну возмущения у любителей футбола, в том числе среди украинских болельщиков. Сам Гаэль нашел позорное оправдание своим выступлениям на Мундиале в бутсах с флагом России – в соцсетях он заявил, что делает это в знак уважения к стране, в которой вырос и получил футбольное образование.

В свою очередь, в ФИФА решили закрыть глаза на действия Ондуа и не применили к игроку сборной Камеруна никаких санкций.

Читайте также:

Футболиста сборной России не пустили на самолет в Чехию из-за паспорта РФ

Гол украинского футболиста помог польскому клубу выиграть матч отбора Лиги чемпионов (видео)

Арис – Динамо: где смотреть и ставки букмекеров на матч квалификации Лиги конференций