Скандального форварда "Динамо" официально выгнали из аренды во Франции

Лига 1 зарегистрировала расторжение сделки.
Французский "Труа" досрочно прекратил сотрудничество с арендованным у "Динамо" вингером Жерсоном Родригесом.
Об этом сообщает L'Equipe.
Французский клуб еще в феврале сообщил, что 26-летний люксембуржец уволен в качестве меры пресечения. Это было вызвано нарушением дисциплины.
Но контракт с футболистом продолжал действовать, только сейчас Лига 1 официально зарегистрировала расторжение соглашения.
Жерсон выступал в составе "Труа" с сентября 2021 года. Вингер сборной Люксембурга сыграл в 15 матчах французской команды во всех турнирах, забил один гол и совершил один ассист.
В декабре Родригес уже исключался из заявки на матчи французской команды. Также сообщалось, что "Труа" может досрочно вернуть форварда в Украину из-за того, что тогдашний главный тренер команды Лоран Баттлес был недоволен выступлениями игрока и его образом жизни.
- Родригес перешел к киевлянам летом 2019 года с японского "Джубило Ивата" за 2 миллиона евро, его контракт с "Динамо" рассчитан до 30 июня 2024 года.
- Вторую часть сезона-2019/20 форвард провел в аренде в турецком "Анкарагюдже", где забил 6 голов в 11 матчах Суперлиги. В середине июля Родригеса выгнали из "Анкарагюджя" за драку с одноклубником.
- В состоянии "бело-синих" он также запомнился скандалами — СМИ сообщали, что нападающий приезжал на тренировку с запахом перегара, а также поругался с тогдашним главным тренером Алексеем Михайличенко.
- В прошлом сезоне Родригес принял участие в 22 поединках "Динамо" в УПЛ, забил 4 гола и совершил один ассист.
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