Скандального форварда "Динамо" официально выгнали из аренды во Франции

Лига 1 зарегистрировала расторжение сделки.

Французский "Труа" досрочно прекратил сотрудничество с арендованным у "Динамо" вингером Жерсоном Родригесом.

Об этом сообщает L'Equipe.

Французский клуб еще в феврале сообщил, что 26-летний люксембуржец уволен в качестве меры пресечения. Это было вызвано нарушением дисциплины.

Но контракт с футболистом продолжал действовать, только сейчас Лига 1 официально зарегистрировала расторжение соглашения.

Жерсон выступал в составе "Труа" с сентября 2021 года. Вингер сборной Люксембурга сыграл в 15 матчах французской команды во всех турнирах, забил один гол и совершил один ассист.

В декабре Родригес уже исключался из заявки на матчи французской команды. Также сообщалось, что "Труа" может досрочно вернуть форварда в Украину из-за того, что тогдашний главный тренер команды Лоран Баттлес был недоволен выступлениями игрока и его образом жизни.

Родригес перешел к киевлянам летом 2019 года с японского "Джубило Ивата" за 2 миллиона евро, его контракт с "Динамо" рассчитан до 30 июня 2024 года.

летом 2019 года с японского за 2 миллиона евро, его контракт с "Динамо" рассчитан до 30 июня 2024 года. Вторую часть сезона-2019/20 форвард провел в аренде в турецком "Анкарагюдже", где забил 6 голов в 11 матчах Суперлиги. В середине июля Родригеса выгнали из "Анкарагюджя" за драку с одноклубником.

за драку с одноклубником. В состоянии "бело-синих" он также запомнился скандалами — СМИ сообщали, что нападающий приезжал на тренировку с запахом перегара, а также поругался с тогдашним главным тренером Алексеем Михайличенко.

В прошлом сезоне Родригес принял участие в 22 поединках "Динамо" в УПЛ, забил 4 гола и совершил один ассист.

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