Скандального поклонника Путина переизбрали на пост президента ФИФА

Джанни Инфантино будет возглавлять Международную федерацию футбола до 2027 года.

Действующий глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино снова был переизбран на этот пост.

Об этом сообщает AFP.

52-летний функционер был единственным кандидатом на выборах, которые состоялись 16 марта на 73-м Конгрессе ФИФА в Кигале (Руанда).

Для Инфантино это будет третий срок на посту президента Международной федерации футбола. Инфантино возглавил ФИФА в феврале 2016 года. Спустя три года итальянца переизбрали на второй срок. До этого он почти семь лет занимал должность генерального секретаря УЕФА.

Отметим, что именно при его каденции состоялись скандальные мундиалы в России и Катаре. В декабре прошлого года перед финалом чемпионата мира-2022 ФИФА отказалась транслировать видеообращение президента Украины Владимира Зеленского с призывом к миру.

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