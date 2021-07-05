Скандального российского комментатора-пропагандиста внесли в "черный список" Минкульта: у него истерика

Дмитрий Губерниев попал в список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины.

Министерство культуры и информационной политики внесло в перечень лиц, грозящих нацбезопасности Украины, российского спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.

О решении сообщается на сайте Минкульта.

Ранее Губерниев неоднократно оскорбительно высказывался в адрес Украины. Последнее его скандальное заявление была после победы сборной Украины над Швецией в 1/8 финала Евро-2020. Российский пропагандист заявил, что украинская сборная выиграла благодаря русскому языку.

"О, великий и могучий русский язык! На котором дает указания подопечным знаменитый украинский футболист и тренер Андрей Шевченко! Александр Зинченко в интервью расскажет! На прекрасном русском! Русский язык - творец украинского футбольного успеха!" - написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Губерниев уже отреагировал на включение в "черный список" и обозвал Минкульт Украины "министерством украинского бескультурья".

"И смех и грех. Все знают, как я поддерживаю Украинский спорт: биатлон, лыжи, плавание, гребля и футбол. Я действительно считал, что украинская сборная могла дойти до финала Евро, и отдавал должное команде Шевченко. Если посмотрите, то я называл Андрея учеником Лобановского и восхищался ребятами.

Пожалуй, министерство культуры смутило то, что я обращал внимание на то, что их сборная говорит на русском языке. Это решение министерства украинской бескультурья! Мне за них стыдно! Если я представляю угрозу национальной безопасности, поддерживая украинский спорт, то мне очень жаль этих людей", - приводит слова Губерниева "Спорт-Экспресс".

Ранее сообщалось, что Минкульт убрал из "черного списка" российского певца Филиппа Киркорова.

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